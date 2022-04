Tarımda teknoloji Mega Çiftlikle geldi

2007 yılında tekstil devi SÖKTAŞ'ın bir iştiraki olarak kurulan Efeler Çiftliği, 766 dekar alan üzerine yayılan ve günlük 85 ton çiğ süt üretim kapasitesi bulunan hem kapasite hem süt kalitesi hem de sürdürülebilirlik açısından AB standartlarında üretim yapan Türkiye ve Avrupa'nın sayılı çiftliklerinden biri. Özellikle sağlıklı çiğ süt üretiminde dünya standartlarını yakaladıklarını belirten Efeler Çiftliği Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Kayhan, "Efeler Çiftliği, Türkiye'deki pek çok ulusal süt sanayicisinin önemli hammadde tedarikçisi olarak sektörünün önemli oyuncularından" dedi. Kayhan şu bilgileri paylaştı. Hayvan refahını artırıcı, doğrudan süt verimi ve sürünün verimli yaşam ömrüne olumlu katkılar sağlayacak çalışmalarına devam ederek üretimine devam eden Efeler Çiftliği, en doğal, en besleyici süt ve süt ürünlerini üretip, hassasiyetle tüketiciyle buluşturma hedefini ana merkezde tutarak büyümeye devam ediyor. Hayvan refahını sürekli geliştirerek süt verimini ve sürünün verimli yaşam ömrünü artırmaya yönelik çalışma prensibimizle üretime devam ediyoruz. 2017 yılından bu yana alametifarikamız çiğ sütü 2 litrelik ambalajlarda 320'den fazla noktada perakende olarak kendimize ait soğuk zincir kanallarıyla doğrudan satışa sunuyoruz. Ayrıca 1 litrelik pastörize sütü tüketicilerle buluşturduk. Özenle uygulanan pastörizasyon işlemi ile olası zararlı organizmalardan arındırılarak içerisindeki kalsiyum, protein ve vitaminleri koruyarak, besin değerini kaybetmeden sütümüzü şişeliyoruz. Kapağı açılır açılmaz başka hiçbir şey yapılmasına gerek olmadan kullanılabilecek kadar pratik bir ürün. Bunun yanı sıra katma değerli ürünler üretiyoruz. Yeni ürünümüz taze kaşar peynirini de geçtiğimiz aylarda satışa sunduk. Yüksek oranda (1 kg'ı yaklaşık 11,1 litre) taze süt içeren Efeler Çiftliği Taze Kaşar Peyniri hiçbir renklendirici ve katkı maddesi olmadan; saf süt, doğal şirden mayası ve az miktarda tuzla besin değerini kaybetmeden paketliyoruz. En yeni ürünümüz ise Efeler Çiftliği İzmir Tulum Peyniri. En az 9 ay dinlendirdiğimiz tulum peynirimiz sadece süt, şirden, maya ile geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor ve seçkin şarküterilerde satışa sunuluyor". Planları arasında halka arzın da bulunduğunu belirten Kayhan sözlerine şöyle devam etti: "Teknoloji ve inovasyona büyük önem veren Efeler Çiftliği, yakın zamanda halka arz olmayı planlıyor. Halka arz olacak Efeler Çiftliği'nin bu girişimdeki en büyük amacı Efeler Çiftliği'nin kalitesini, hem marka hem ürün çeşitliliği hem de şirket olarak daha çok paydaşla buluşturmak ve halka arz gelirini çiftliğin büyümesi, daha yüksek verim ve ürün gamını genişletmek için kullanmak. Rekabette var olabilmek için ve kaynakların en iyi şekilde kullanılabilmesi için teknolojiye yatırım yapmanın şart olduğu bilinci ile Efeler Çiftliği, ülkenin en sürdürülebilir ve inovatif çiftliği olma hedefini taşıyor. Efeler Çiftliği'nin en büyük amacı sürdürülebilir tarım ilkelerinden asla ayrılmayarak ürün gamını sağlıklı, kaliteli ve güvenilir bir şekilde genişletmek için çalışmalara devam etmek." AB Onaylı Süt Çiftliği, İyi Tarım ve Hastalıktan Ari İşletmeler sertifikalarına sahip. Çiftliğin en önemli özelliği de sütlerin tek kaynaktan olması. Sadece Efeler Çiftliği'nde bulunan ari ırka sahip, doğal beslenen ineklerin sütü tüketicilerle buluşuyor. Çiftlikteki inekler, Efeler Çiftliği'nin kendi tarlalarında büyüyen doğal yemlerle besleniyor, çiftlikteki laboratuvar koşullarında her şey denetleniyor ve yine çiftlikteki veterinerlerin yönlendirmeleriyle ineklerin sağlığı her an kontrol ediliyor. Soyağaçları tek tek bilinen inekler, iklim kontrollü padoklarda rahat ettiriliyor. Yani Efeler Çiftliği, üretim süreçlerinde tamamen izlenebilir iyi tarım ve iyi veteriner uygulamalarını en ince ayrıntısına kadar planlayarak kullanıyor. Efeler Çiftliği'nin en büyük hedefi tamamen kendi kendine yeten, kendi suyunu ve enerjisini üreten bir çiftlik olmak. Diğer büyükbaş hayvan çiftliklerinden en büyük farkı karbon ayak izini azaltmak için tüm atıklarını biyogaz tesisinde bertaraf etmesi. Bu sayede atıklar hayvansal gübrenin toprağa en faydalı haline dönüştürülmüş oluyor. İçerisinde hiç yabancı ot bulundurmayan, organik maddesi yüksek, doğaya faydalı ve sürdürülebilir gübre elde ediyorlar.