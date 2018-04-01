Turizm sektöründe dört mevsim iş deneyimi

Bodrum Gökova Körfezi'nde yer alan Hapimag Sea Garden ile Erzurum Palandöken'de hizmet veren Sway Otel, insan kaynağı yetkinliklerini geliştirmek ve beraberinde müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla çalışan değişim programını hayata geçirdi. Turizm sektöründe bir ilk olan değişim programı sayesinde Hapimag Sea Garden Bodrum ve Sway Otel Palandöken bünyesinde görevli çalışanlar dört mevsim boyunca istihdam edildi. Hapimag Sea Garden Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol, program sayesinde iki tesisin de hizmet kalitesinin arttığını söyledi.

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