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sektöründe dört mevsim iş deneyimi

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT İşte İnsan Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018

Bodrum Gökova Körfezi'nde yer alan Hapimag ile Palandöken'de hizmet veren , insan kaynağı yetkinliklerini geliştirmek ve beraberinde müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla çalışan değişim programını hayata geçirdi. sektöründe bir ilk olan değişim programı sayesinde Garden Bodrum ve Sway Otel Palandöken bünyesinde görevli çalışanlar dört mevsim boyunca istihdam edildi. Hapimag Sea Garden Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol, program sayesinde iki tesisin de hizmet kalitesinin arttığını söyledi.

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Turizm sektöründe dört mevsim iş deneyimi
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