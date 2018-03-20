Başkan Mengi ev ev dolaşıp yaşlıları ziyaret etti

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla bir dizi ziyaretlerde bulundu. Başkan Mengi ve beraberindekiler, Burdur merkezde oturan bazı yaşlı vatandaşları evinde ziyaret etti. Her fırsatta yaşlılara yönelik ziyaretlerde bulunduklarını belirten Başkan Mengi, "Yaşlı vatandaşlarımızı ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Allah onları başımızdan eksik etmesin, Allah hepsine sağlıklı uzun ömürler versin. Yaşlısına sahip çıkmayan toplum yolunu bulamaz. Bu düşünceden hareketle yaşlılarımıza sahip çıkmak, onların geçmişine yakışır şekilde hayatlarını sürdürmelerini sağlamak bizim görevlerimiz arasındadır. Yaşlılar milletimizin onuru ve geçmişle gelecek arasında köprüdür. Onlara sahip çıkmak ve onlarla ilgilenmek tüm toplum bireylerinin vatandaşlık görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle bütün yaşlılarımızın Yaşlılar Haftası'nı kutluyorum" dedi.

Başkan Mengi yaptığı ziyaretler esnasında karşılaştıkları vatandaşlarla da tek tek sohbet etti.

