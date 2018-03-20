Güroymak’ta ‘Yaşlılar Haftası’

Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe merkezine bağlı köyleri gezen Güroymak Sağlık Müdürlüğü çalışanları, yaşlı vatandaşların sorunlarını dinleyip, karanfil dağıttılar.

Güroymak Sağlık Müdürü Dr.Alkan Yıldırım, yaşlılığı; bir fidanın yeşerip ağaca dönüşmesi, bonkörce meyvelerini kuruyana kadar vermeye devam etmesi ve zaman zaman solup zaman zamanda yeşillenen bir ömür olarak tarif ederek, "Yaşlılık, ömrü boyunca kazanılmış deneyimlerin geleceğe aktarıldığı bir köprüdür. Geçmişte güçlü ve dinç olan bu insanlara bizlerin saygı duyması ve itibar göstermesi gerekmektedir. Unutmamalıdır ki herkes bir gün yaşlanacaktır. Güroymak İlçe Sağlık Müdürlüğü ekibi olarak bütün büyüklerimizin ellerinden öpüyor minnet ve şükranlarımızı iletiyoruz" dedi.

Güroymak İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri ise, köyleri ziyaret ettiklerini ve bu ziyaretler kapsamında yaşlı vatandaşların şeker ve tansiyonlarını ölçtüklerini ve onlara hediyeler verdiklerini söylediler.

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