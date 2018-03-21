Misafir öğrenciler Efendimizi (SAV) andı

Farklı Seslerle Efendimiz adlı programda Filistin'den Kazakistan'a, Pakistan'dan Moritanya'ya şehrimizde okuyan misafir öğrenciler Türkçe ve kendi dillerinde şiirler, naatlar, ilahiler, ezgiler okudular.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşen anma programına çok sayıda vatandaşın yanı sıra misafir öğrenci katıldı. Yemenli Celal'in okuduğu Kuran-ı Kerimle açılan programda selamlama konuşmasını dernek başkanı Ergün Halis yaptı. Filistin'den Wala'nın okuduğu Arapça şiirden sonra Gürcistan'dan Samir'in okuduğu naatla program devam etti.

Bangladeşli üçüncü sınıf öğrencisi Yüsra'nın okuduğu sureler ve yaptığı dua ile salonda adete manevi bir hava esmeye başladı. Pakistan'dan Rafiullah ve Bangladeş'ten Rıdvan'ın okudukları ezgi ve ilahilerle izleyiciler mest oldular. Moritanyalı Musab Peygamber Efendimizin sahabelerinden olan Musab bin Umeyr'in hayatından kesitler sunarak onun ne kadar İslam aşığı bir sahabe olduğunu tekrar hatırlattı.

Savaş öncesi Suriye'de Peygamber sevgisini anlatan sinevizyon ve peşine okunan şiirlerle program devam etti. Kenya'dan Süleyman ve Kazakistanlı misafir öğrenci Oralhan'ın sunumu izleyicilerden tam not aldı. Toplu çekilen hatıra fotoğrafı ile program son buldu.

Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Başkan Yardımcısı Özkan Yıldırım program hakkında şunları söyledi, ''Üç ayların başlaması ile öğrencilerden gelen teklif üzere Peygamber Efendimizi anma gecesi düzenledik. İstedik ki efendimizi Erzurumlu vatandaşımıza misafir öğrencinin gözüyle anlatmaktı. Öğrenci arkadaşlarımız kısa zamanda hazırlanarak sunumlarını gerçekleştirdiler. Coğrafyalar farklı olsa da efendimize duyulan sevgi aynı ve bu sevgi giderek artmakta.

Dünyamız bu gün daha fazla efendimize muhtaç. Onun getirdiği barış atmosferi hoşgörü anlayışı yerini kan ve gözyaşına bırakmış durumda. Umulur ki Erzurum mezunu misafir öğrenciler ülkelerine ve dünyamıza tekrardan peygamber iklimini yaşatırlar.''

