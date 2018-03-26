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lere bürünen 'na ziyaretçi akını

Van'ın en önemli tarihi, turistik değerlerinden 'ndeki 'nı çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

AA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 12:08
Çiçeklere bürünen Akdamar Adası'na ziyaretçi akını

'ndaki Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan ile ada genelinde bulunan badem ağaçlarının açıp yeşile bürünmesi, adaya farklı bir güzellik kazandırdı.

da ziyaretçi sayısında artış yaşanan Gevaş ilçesi sınırlarındaki ada ve üzerinde bulunan Akdamar Kilisesi, 'nin ve dünyanın birçok yerinden gelen misafirlere ev sahipliği yapıyor.

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye gelenler, 'nün eşsiz maviliği ortasındaki Akdamar Adası ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor. Özellikle İranlılar tarafından yoğun şekilde ziyaret edilen adayı, ayda yaklaşık 10 bin kişi geziyor.Gölün mavi suları, Artos Dağı'nın henüz erimemiş karları ve badem ağaçlarının rengarenk çiçekleriyle bütünleşen ada ve üzerindeki tarihi kilise, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

Ziyaretçilerden Helin Özakbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işi dolayısıyla 3 yıldır kentte olduğunu ve fırsat buldukça Akdamar Adası'nı ziyaret ettiğini belirtti.

"ADANIN MÜTHİŞ BİR DOĞASI VAR"

Özakbaş, "Adanın müthiş bir doğası var. Oksijeni bol, yeşil ve ayrıca deniz havası alabiliyorsunuz. Havaların ısınmasıyla Akdamar'da da badem ağaçları çiçek açtı. Van ve bölge gerçekten çok güzel. Bence herkesin gelip, bu eşsiz doğayı görmesi gerekiyor." dedi.

İranlı ziyaretçilerden Neda Sohrabi de 3 yıldır nevruz tatilini Van'da değerlendirdiklerini ve her gelişlerinde adayı ziyaret ettiklerini söyledi.

Van'ı çok sevdiklerini dile getiren Sohrabi, "Ülkemizin ve Van'ın kültürü birbirine çok yakın. Burada hiç yabancılık çekmiyoruz. Van'da gezilip görülmesi gereken çok güzel yerler var. İnsanları da çok iyi. Akdamar'ı çok beğeniyoruz ve bu beşinci ziyaretimiz ama en çok yemeklerini seviyoruz." diye konuştu.

Van'a ilk kez geldiğini anlatan Nergiz Keremi ise gördüğü güzellikler karşısında ziyaretini yenileyeceğini dile getirdi. Keremi, "Bu kentte yabancılık çekmiyoruz. Kendimizi ülkemizde gibi hissediyoruz." diye konuştu.

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Çiçeklere bürünen Akdamar Adası'na ziyaretçi akını
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