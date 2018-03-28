Görele'de 54. Kütüphane Haftası meydanda kitap okunarak kutlandı

Görele Belediyesi Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinlik öncesi bir konuşma yapan Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Türkiye'nin kitap okumada dünyada maalesef 86. sırada olduğunu söyledi.

Ülke olarak ortalama kitap okumaya 1 dakika ayırdığımızı belirten Ermiş, "Bizler günde 6 saatimizi televizyona, 3 saatimizi internete, kitap okumaya ise günde bir saatimizi kullanıyoruz. Böyle olunca bilgi toplumu olmaktan uzaklaşıyoruz. Medeniyet göstergesi günümüzde artık bilgi üretmeye bağlı. Bilgi üretmek içinde okumak lazım. Okumadan da bilgi artırımına gidemiyoruz. Bilgi ile donanımlı olmadan kulaktan dolma şeylere inanmak zorunda kalıyoruz. Okuduğumuz zaman farklı görüşleri, öğrendiğimiz zaman olayları ve durumları daha iyi değerlendirme, fikirlerimizi ortaya sunma imkanımız olur. Yoksa hayatımız sosyal medyada yazılanlara çizilenlere inanmakla geçer" dedi.

Ülkemizde kitap okuma oranın çok düşük olduğunu söyleyen Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ise "Maalesef kitap okuma oranında dünyada ilk sıralarda değil de son sıralarda bulunuyoruz. Bu bizim için çok üzüntü veren bir olaydır. Kitap bilgi toplama açısından en önde gelen cevherlerimizden birisi oluyor. Ama görüyorum ki son zamanlarda küçük çocuklarda bile sanal elem çok çok zamanımızı alıyor. Beynimizi açıkça durduruyor. Sizlere en büyük tavsiyem bol bol kitap okumak olacaktır. Hangi konuda olursa olsun kitap okumalıyız. Bunlara çok önem verin. Gelecekte bizleri yönetecek olan sizlersiniz ve bu okuduğunuz kitapların büyük faydasını göreceksiniz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarım saat kitap okundu.

