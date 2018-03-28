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Kargı'da ı güzel okuma u açıldı

Kargı İlçe Müftülüğü tarafından “ı Güzel Okuma u” açıldı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 09:27
Kargı'da ezanı güzel okuma kursu açıldı

Kargı'da Mihri Hatun Camii giriş katında bulunan toplantı salonunda açılan a 17 imam hatip ve müezzin kayyım katıldı.

okuma ve müezzinlik görevlilerinde kaliteyi artırmak için böyle bir kurs açtıklarını söyleyen Kargı Müftüsü Mehmet Yıldız, "Kursiyerlere ses eğitimi ve nefes kullanımı kazandırmaya çalışıyoruz. Eğitildikten sonra her ses güzeldir. Buna bir de ihlas ve samimiyet ilave olunca ezanın da Kur'an-ı Kerim'in de tadına doyulmaz. Yeter ki bunun bir ibadet olduğu unutulmasın ve Allah rızası için yapılsın. Osmancık'tan gelerek ders veren hocamıza ve katılımlarından dolayı kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Kursumuzun başarılı, feyizli ve bereketli geçmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.
Ezanı Güzel Okuma Kursu Öğreticiliğini Osmancık Müftülüğü'ne bağlı İbrahim Bardak'ın yaptığı kurs, dört hafta devam edecek.

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Kargı'da ezanı güzel okuma kursu açıldı
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