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Öğrenciler fidan dikti

'de bir köyde öğrenciler fidan dikti.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 14:50
Öğrenciler fidan dikti

21-26 Mart Orman Haftası kapsamında TEMA vakfı gönüllüleri, merkeze bağlı Çaytepe YİBO okulunda etkinlik düzenledi. Okul toplantı salonunda erozyon ve doğa eğitimi hakkında öğrencilere bilgi veren gönüllüler, daha sonra okul bahçesinde öğrencilerle çam ve sedir fidanı dikti.

Öğrencilerle birlikte okul bahçesine 40 adet çam sedir fidanı diktiklerini aktaran Vakıf temsilcisi Cuma Karaarslan, "kırsal alanlarda eğitim gören öğrencilere dönük çalışmaların arttırılması gerekiyor. Başarı fen, ilim, sosyal ve çevresel sorumlukların birden yüklenmesi ile değer üretecektir. Okuldaki etkinlikler hem sosyal dokuya önemli katkılar sağlayacak hem de kırsal alanda eğitim gören öğrencilerimizin hayata olan motivasyonun artmasına sebep olacaktır"dedi.

Karaaslan, etkinliklerine belirli aralıklarla devam edeceklerini aktardı.

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Öğrenciler fidan dikti
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