Tatvan’da “54. Kütüphane Haftası” programı

Tatvan Belediyesi Kültür Merkezinde "Yeni nesil çocuklar, yeni nesil kütüphaneler" temalı düzenlenen program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Akabinde ise Tatvan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü ve İlçe Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Refik Aydın tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Konuşmasında kitap okumanın önemine vurgu yapan Refik Aydın, "54. Kütüphane Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Etkinliklerin hafta boyunca devam edeceğini kaydeden Aydın, "Kütüphanemizden yararlanan kullanıcı sayımız 41 bin 454 kişidir. Bu anlamda sadece 2017 yılı içinde ödünç materyal alan kullanıcı sayımız 15 bin 182'dir. Kitap sayımız ise 22 bin 21 kitaba ulaşmıştır. Ayrıca yine 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında kaymakamımızın talimatları doğrultusunda ilçemiz genelinde çeşitli yarışma ve etkinlikler düzenledik. Etkiliklerimiz hafta boyunca da satranç turnuvası, resim sergisi ve film gösterimi gibi çeşitli etkinliklerle devam edecektir. Bu vesile ile bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayarak yanımızda olan İlçe Kaymakamımız Mehmet Ali Özkan'a destek ve katkılarından ötürü şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından program sıra dışı okullar belgesel gösterimi, model kütüphaneler hakkında sunum, şiir, kompozisyon ve müzik dinletisi ile devam etti. Akabinde ise hafta dolayısıyla düzenlenen okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Düzenlenen program, açılan resim sergisinin ziyaret edilmesi ve ikramlarda bulunulmasıyla sona erdi.

Programa Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, kamu kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

