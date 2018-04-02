Silopi gençlik merkezindeki kurslara yoğun ilgi

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortak yapılan protokol sonucu gençlik merkezi hizmet binasında verilen kurslar ile şu ana kadar 759 öğrencinin kurs eğitimi aldığı belirtildi. Silopi Gençlik Merkezi Müdürü Ayten Şimdi, yaptığı açıklama da şu ana kadar bağlama, gitar, bilgisayar, resim, satranç, işaret dili, gemi maketi gibi birçok kurs mevcut olduğunu söyledi. Ayten Şimdi, öğrencilerin yanı sıra sivil vatandaşlardan da yoğun ilgi gördüklerini belirterek, eğitim sonrası sertifika alan öğrencilerin kendilerine iş yeri ya da Halk Eğitim Merkezlerine bağlı kuruluşlarda kurs açabileceklerini söyledi.

Gençlik Merkezi Müdürü Ayten Şimdi, İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş, Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Lokman Ekinci, Silopi İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Adil Özer ile Silopi İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

