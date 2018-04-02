Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Silopi gençlik merkezindeki kurslara yoğun ilgi

Silopi ndeki lara

'ın Silopi ilçesinde bulunan Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı kendi bünyesinde açtığı lar ile vatandaşları meslek alanlarına kazandırıyor.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 14:24
Silopi gençlik merkezindeki kurslara yoğun ilgi

İlçe Müdürlüğü ile ortak yapılan protokol sonucu hizmet binasında verilen lar ile şu ana kadar 759 öğrencinin kurs eğitimi aldığı belirtildi. Silopi Gençlik Merkezi Müdürü Ayten Şimdi, yaptığı açıklama da şu ana kadar bağlama, gitar, bilgisayar, resim, satranç, işaret dili, gemi maketi gibi birçok kurs mevcut olduğunu söyledi. Ayten Şimdi, öğrencilerin yanı sıra sivil vatandaşlardan da gördüklerini belirterek, eğitim sonrası sertifika alan öğrencilerin kendilerine iş yeri ya da Halk Eğitim Merkezlerine bağlı kuruluşlarda kurs açabileceklerini söyledi.

Gençlik Merkezi Müdürü Ayten Şimdi, İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Lokman Ekinci, Silopi İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Adil Özer ile Silopi İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Silopi gençlik merkezindeki kurslara yoğun ilgi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN