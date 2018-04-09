Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Vanlı çocuklardan “Rafadan Tayfa” ekibine büyük ilgi

lı çocuklardan “” ekibine büyük ilgi

Sevilen çizgi film programı “” tiyatro grubu, lı çocukların misafiri oldu.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 14:58
Vanlı çocuklardan “Rafadan Tayfa” ekibine büyük ilgi

İpekyolu Belediyesinin katkılarıyla kente gelen ve Devlet Tiyatrosu Salonunda gösterilerini sergileyen "" ekibi, büyük beğeni topladı. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün koordinasyonuyla çeşitli sebeplerle dezatajlı olan çocukların yanı sıra akademik, sosyal, kültürel ve spor alanlarında başarılı olan öğrencilerle ücretsiz olarak buluşan oyun, gerek içerdiği mesajlar, gerekse muhteşem sahne şovlarıyla izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Gösterilere katılarak çocukların neşesine ortak olan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, sosyal belediyecilik kapsamında yaptıkları bu tür etkinliklerin, çocukların ruhsal gelişim ve bilincine büyük katkı sağladığını vurgulayarak, benzer projeleri aralıksız sürdüreceklerini vurguladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vanlı çocuklardan “Rafadan Tayfa” ekibine büyük ilgi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN