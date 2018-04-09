Vanlı çocuklardan “Rafadan Tayfa” ekibine büyük ilgi

İpekyolu Belediyesinin katkılarıyla kente gelen ve Devlet Tiyatrosu Salonunda gösterilerini sergileyen "Rafadan Tayfa" ekibi, büyük beğeni topladı. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün koordinasyonuyla çeşitli sebeplerle dezavantajlı olan çocukların yanı sıra akademik, sosyal, kültürel ve spor alanlarında başarılı olan öğrencilerle ücretsiz olarak buluşan oyun, gerek içerdiği mesajlar, gerekse muhteşem sahne şovlarıyla izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Gösterilere katılarak çocukların neşesine ortak olan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, sosyal belediyecilik kapsamında yaptıkları bu tür etkinliklerin, çocukların ruhsal gelişim ve bilincine büyük katkı sağladığını vurgulayarak, benzer projeleri aralıksız sürdüreceklerini vurguladı.

