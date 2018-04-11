Başkan Asya’dan kursiyerlere sertifika

Muş Belediyesi Muratpaşa Mahallesi Muştak Baba Bilgi Evinde düzenlenen sertifika törenine Belediye Başkanı Feyat Asya ve eşi Suna Asya, Başkan Yardımcısı Abdullah Avcı ile kadın kursiyerler katıldı. Burada bir konuşma yapan Başkan Asya, vatandaşların bilgi evlerinden istifade ettiğini görmekten son derece mutlu olduklarını söyledi.

Başkan Asya, "Yakın bir zamanda hizmete açtığımız ve yoğun faaliyetlerin yapıldığı bu bilgi evlerinin işleyişini gördükçe mutlu oluyorum. Buralardan sizlerin istifade etmesine şahitlik etmek, insanlarımızın bu tesislerde umduğunu bulması, yaptığımız hizmetin amacına ulaşması demektir. Bilgi evleri sayesinde bir bayan kardeşimizin ihtiyacını karşılayabilmişsek, bir çocuğumuzu kötü alışkanlıklardan kurtarmaya vesile olmuşsak bizim için yeterlidir. Keşke göreve gelir gelmez yapacağımız ilk iş bilgi evlerini yapmak olsaydı. Biraz gecikmeli de olsa 2 bilgi evini hizmete açtık. Şu anda Yeni Mahalle ve Zafer Mahallesi'nde yeni bilgi evlerimizin yapımı devam ediyor. Kısa bir sürede bunları faaliyete koyarak halkımızın istifadesine sunacağız. Bu tesislerimizin sayısını arttırarak sosyal ve kültürel alandaki eksikliklerimizi gidermeyi hedefliyoruz" dedi.

Belediye tarafından yürütülen çalışmaları kısaca özetleyen Başkan Asya, "Bugüne kadar çok önemli hizmetler hayata geçirdik. Sebze meyve hali, tıbbi atık sterilizasyon merkezi, sokak hayvanları bakımevi, canlı hayvan pazarı, bilgi evleri gibi ihtiyaç duyulan tesisleri kısa ve orta vadede hizmete açtık. Şehirlerarası otobüs terminalimizin yapımı devam ediyor, bu yıl faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Yeşil alan kapasitesini arttırarak şehrinizin ve vatandaşlarımızın nefes alabileceği ortamlar oluşturduk. Bunların yanı sıra yıllardır sorun olan altyapı ve içme suyu projelerine el attık. Bu süreçte sizleri de ister istemez rahatsız ettik. Ancak bu çalışmaların tamamlanmasıyla daha yaşanılabilir bir Muş'u gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kursların düzenlenmesinde katkısı olanlara teşekkür eden Başkan Asya, kursiyerlere çalışmalarında başarılar dileyerek sertifikalarını dağıttı.

