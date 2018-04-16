81 ilinin gençleri Tatvan’da buluştu

Tatvan Belediyesi ve Birlik Vakfı Bitlis Şubesi tarafından düzenlenen "81 İl 81 Genç, Doğunun İncisi Tatvan'da Buluşuyor" projesi kapsamında Tatvan'a gelen 81 genç, ilk olarak Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy'u makamında ziyaret etti. Proje kapsamında şehirlerarası gönül bağlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, "Birlik Vakfı Bitlis Şubesi ile beraber düzenlediğimiz bu program ile 81 ilimizden 81 gencimizi şehrimize davet ettik. 4 gün boyunca ilimizin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtacağımız proje ile gençlerimizi ilimizden memnun bir şekilde göndermek istiyoruz. Her gencimiz kendi memleketine döndüğünde, o şehir ile Tatvan arasında bir kardeşlik köprüsü, gönül bağı kurmayı ve var olan bu değerleri güçlendirmeyi istiyoruz. Genç misafirlerimiz ilk olarak belediyemizi ziyaret ettiler. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, ilimizin doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini yakından takip edecekleri bu programda hepsine iyi eğlenceler diliyorum" ifadelerini kullandı.

4 gün boyunca Bitlis il merkezi ve ilçelerinde çeşitli programlara katılacak olan gençler, aynı zamanda Bitlis ve ilçelerinin doğal ve tarihi mekanlarını da gezecek.

Tatvan Belediyesi ziyaretine Genç Birlik Vakfı Genel Başkanı Ahmet Öznaneci, Genç Birlik Vakfı Bitlis Şube Başkanı Hakan Soyugüzel ve il dışından gelen 81 öğrenci katıldı.

