VASKİ, hizmetlerini kitaplaştırdı

VASKİ'den yapılan açıklamada, yapılan hizmetlerin daha geniş kitleler tarafından bilinmesi ve eskiye göre kıyaslanması için yeni yayınlar basıldığı belirtildi. Geçen ay içinde VASKİ'de bir ilk olarak kurumun genel hizmet tanıtımının yapıldığı "Şehr-İ Su: Van" isimli bir dergi yayınlandığı ifade edilen açıklamada, "VASKİ bu kez de bir ilke daha imza atarak, 13 ilçe ve 684 mahallenin hizmet dökümünü içeren kitaplar yayınladı. Tüm ilçelere ve mahallelere dağıtımının yapıldığı kitaplarda, VASKİ'nin 2017 yılı içinde yaptığı faaliyetler yazı ve görsellerle anlatıldı. Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş'ın önsözüyle yayınlanan kitaplar ile VASKİ'nin faaliyetlerinin şeffaflık ilkesinden hareketle halkın memnuniyetinin tespitine yardımcı oluyor" denildi.



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