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, hizmetlerini kitaplaştırdı

Su ve Kanalizasyon İdaresi (), yapılan hizmetlerin dökümünü kitaplaştırdı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 11:05
VASKİ, hizmetlerini kitaplaştırdı

'den yapılan açıklamada, yapılan hizmetlerin daha geniş kitleler tarafından bilinmesi ve eskiye göre kıyaslanması için yeni yayınlar basıldığı belirtildi. Geçen ay içinde VASKİ'de bir ilk olarak kurumun genel hizmet tanıtımının yapıldığı "Şehr-İ Su: " isimli bir dergi yayınlandığı ifade edilen açıklamada, "VASKİ bu kez de bir ilke daha imza atarak, 13 ilçe ve 684 mahallenin hizmet dökümünü içeren kitaplar yayınladı. Tüm ilçelere ve mahallelere dağıtımının yapıldığı kitaplarda, VASKİ'nin 2017 yılı içinde yaptığı faaliyetler yazı ve görsellerle anlatıldı. ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş'ın önsözüyle yayınlanan kitaplar ile VASKİ'nin faaliyetlerinin şeffaflık ilkesinden hareketle halkın memnuniyetinin tespitine yardımcı oluyor" denildi.

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VASKİ, hizmetlerini kitaplaştırdı
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