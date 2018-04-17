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vefatının 100'üncü yılında anıldı

'da Büyükşehir Belediyesi 2018 Kültürel Etkinlikleri kapsamında 'Vefatının 100'üncü Yılında 'i Anlamak' başlığı altında söyleşi programı düzenlendi.

DHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 11:50
Abdülhamid vefatının 100'üncü yılında anıldı

Kentteki Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa konuşmacıların yanısıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. , Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Cennet Mekan Sultan Han'ın 100'üncü Vefat yıldönümü dolayısıyla kendisini anmak için bu programı düzenlediklerini belirterek, "Tarihsel bir anlayış ve sunuş biçiminde, dizi oyuncularıyla siz değerli hemşehrilerimizi buluşturmak istedik. Bizleri kırmayıp gelmelerinden ötürü konuklarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

'' dizisinin konsept danışmanı Selman Kayabaşı, tarihi bilmenin önemini anlatarak, "Tarihi bilmek, milletini bilmek ve nereden geldiğini nereye gidiyor olduğunu bilmek aslında sahip olacağınız ordulardan silahlardan askerlerden çok daha kıymetlidir ve iki medeniyet arasındaki bir mücadelede galip gelebilmek için neye ihtiyaç duyduğunuzu bilmektir" ifade etti

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mumcu, konuklara kayısı hediye etti.

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Abdülhamid vefatının 100'üncü yılında anıldı
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