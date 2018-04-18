Öğrenciler çevre temizliği yaptı

İki okuldan yaklaşık 50 öğrenci Tarihi Cezaevi'nin altından başlayarak Yalı Kahvesi mevkisine kadar olan alanı temizledi. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla eski cezaevi altındaki çöpler öğrenciler tarafından toplandı. Kültür Ve Turizm İl Müdür Vekili Şengül Kanal yapılan etkinlik hakkında bilgi verdi. Kanal yaptığı açıklamada, "42. Turizm Haftası kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğümüz, belediyemiz ile birlikte bu etkinliği organize ettik. Her yıl yaptığımız çevre temizliğini bu yıl da sürdürüyoruz. Bu yıl Tarihi Cezaevi'nin alt kısmını Yalı Kahvesi mevkisine kadar temizleyeceğiz. Yaklaşık 50 öğrencimiz etkinlikte yer alıyor" dedi.

Yapılan etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

