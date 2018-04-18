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Varto’da işbirliğiyle cami yapımı

'un Varto ilçesine bağlı Zorabat köyünde hayırsever lar ve devlet destekli cami yapılıyor.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 10:59
Varto’da işbirliğiyle cami yapımı

Varto ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan 50 haneli ve 400 nüfuslu Zorabat köyünde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin'in girişimleri sonucunda hayırsever bir ın 70 bin lira destek vermesiyle cami ve taziye evinin yapımına başlandı. Devlet olarak destek vereceklerini dile getiren Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, inşaatta incelemelerde bulundu.

140 metrekare alan üzerinde 2 katlı olarak inşa edilen taziye evi ve caminin yapımında İzmir Müftülüğü ile Trabzon Hisar Müftülüğünce de yardım yapılacağını dile getiren Kaymakam Çetin, çalışmaların Ramazan ayına kadar bitirilmesi için muhtar Cemil Özgül'e talimat verdi.

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Varto’da işbirliğiyle cami yapımı
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