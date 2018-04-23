Artuklu’ya yeni bir çehre

İçişleri Bakanlığı tarafından ataması yapılan Mardin Artuklu Kaymakamı
ve belediye başkanvekili Şakir Öner Öztürk
döneminde Mardin'in Artuklu İlçesi
, yeni yönetimle geçen bir yılı geride bıraktı. Bu görevlendirmeyle hizmetle tanışan Artuklu; yollarıyla, parklarıyla, projeleriyle, sosyal aktivite ve etkinlikleriyle yepyeni bir çehre kazanarak dolu dolu 1 yıl geçirdi. Artuklu İlçesi Belediye Başkan Vekilliğine atanan Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk yapılan çalışmalarla ilgili şunları söyledi: "Belediye Başkan Vekili olarak atanmadan önce yine Artuklu'da Kaymakamlık görevini yürütmekteydim. KHK'dan sonra bu görevi bizlere uygun gören devletimiz, kaynaklarını yıllardır devlete ve milletimize karşı hareket eden terör örgütlerine yardım ve yataklık eden yönetimlerden aldı ve vatandaşlarımızın hakkı olan hizmete kavuşmaları için kayyumları görevlendirdi. Geride bıraktığımız 1 yıl içerisinde öncelikle Artuklu'da hizmet alanında nelerin eksik olduğunu tespit ettik ve gördük ki Artuklu en çok, belediyeyle halkın bir bütün olduğu hizmet anlayışının yani sosyal belediyeciliğin eksikliğini yaşıyor. Bu alandaki çalışmalarımıza önem vermekle birlikte, belediyelerin asli görevi olan alt yapı, yol, temizlik, park gibi hizmetlere de ivme kazandırdık" dedi. 18 MİLYON LİRALIK YOL YATIRIMI DEVAM EDİYOR
Artuklu
Belediyesi, ilçenin yıllardır kanayan sorunu olan alt yapı ve yol problemlerini ortadan kaldırmak için ciddi çaba sarf ediyor. Son 1 yılda ilçeye ve kırsal mahallelere 18 milyonluk yol yatırımı yapıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi
'nin de katkılarıyla hayata geçirilen projeyle ilçeye gelen doğalgaz ile hatların çekilmesi için yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından DEDAŞ enerji nakil hatlarını yer altına aldı. Artuklu Belediyesi
ekipleri altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra asfalt dökümü ve kaldırım yenileme çalışmaları başladı. Aydınlatma ve peyzaj çalışmaları ile ilçeye modern bir görünüm kazandırmanın da hedeflendiği proje, trafiğin akışını ve yaya geçişlerini olumsuz etkilememek için ilk etapta Yenişehir Mahallesi'nde 10 km'lik alanda gerçekleştirdi. Bu alandaki çalışmalar tamamlandıktan sonra Artuklu'nun diğer mahalleleri içinde Artuklu'nun en ücra noktalarına dahi ulaşan belediye ekipleri yol yatırımlarında kırsal-merkez ayırımı yapmıyor. Şu ana kadar 8 milyonluk yol yatırımı yapılan kırsal mahallelerde son 1 yılda 250 bin m2 parke taşı döşendi. Artuklu Kaymakamı/ Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, "Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm ortağı olarak İlçede uzun yıllardır yaşanan altyapı ve yol problemlerini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Artuklu; sokakları, caddeleri ve görkemli tarihiyle, kendinden söz ettirmiş bir İlçedir. İlçemizin artık alt yapı ve yol sorunlarıyla anılmasını istemiyoruz" dedi. BİLGİ EVİ GENÇLERİN HİZMETİNDE
Artuklu
gençlerinin sabırsızlıkla beklediği projelerden biri olan Artuklu Belediyesi Bilgi Evi
, faaliyetlerine başladı. Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen proje kapsamında 1200 m2'lik alanda 3 katlı hizmet binasıyla hizmet veren Artuklu Bilgi Evi'nde gençlerin ihtiyacı olan her şey düşünülmüş. Başarılı bir gelecek için gençlerimizi iyi ve güzel olana yönlendirmeliyiz diyen Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, "Bilgi Evimizde; 4 ayrı branş için dersliğimiz, bilgisayar, resim, müzik ve drama atölyelerimiz, öğrencilerimizin her türlü kaynağı temin edebileceği kütüphanemiz, oyun alanımız, konferans salonumuz, sınırsız fotokopi hizmetimiz, ücretsiz içecek servisimizin bulunduğu genç kafemiz ve evlatlarımızın derslerine yardımcı olması için alanında uzman branş öğretmenlerimiz var" dedi. SİT ALANINA SEMT POLİKLİNİĞİ
Artuklu
Belediyesi Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilmesi planlanan Semt Polikliniği Projesi kapsamında, Devlet Hastanesi'ne uzak konumda bulunan Artuklu sit alanında ek sağlık tesisi kurulması hedefleniyor. Uzman doktorların 24 saat sağlık hizmeti vereceği Semt Polikliniği Projesi ile vatandaşların sağlık hizmetlerine kolaylıkla ulaşabilmesi, devlet hastanelerindeki yığılmaların önlenmesi, yaşlı, dezavantajlı ve engelli vatandaşların evlerinden alınarak polikliniğe zahmetsiz ulaştırılması, acil ve yatalı tedavi hizmetlerinin verilmesi sağlanacak. HALK EKMEK MÜJDESİ
Artuklu
Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşları için Halk Ekmek
Fırını açıyor. Çok yakında faaliyete girecek olan Artuklu Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilecek ekmeklerin 3 farklı noktada satışı planlanıyor. Halk ekmek müjdesini veren Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ekmeği maliyet fiyatına alabilmeleri için projemizi hayata geçiriyoruz. Halk Ekmek fabrikamızda üretimini yapacağımız ekmekleri vatandaşlarımızın kolayca ulaşabilmesi için ilçemizin 3 ayrı noktasında satışa sunmayı planlıyoruz. Yalnızca dar gelirli vatandaşlarımızın faydalanması için gerekli hassasiyeti göstererek hem amacın dışına çıkmayı önleyeceğiz, hem de bu işten ekmeğini kazanan fırıncı kardeşlerimizi mağdur etmeyeceğiz. Ekmeklerimizi en son teknoloji ile donatılmış fırınımızda el değmeden, hijyenik koşullarda ve katkısız olarak üreteceğiz. Kısa bir süre içerisinde açılışını yapacağımız Halk Ekmek fırınının vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. MODERN PARK VE BAHÇELER YAPILIYOR
Park
projelerinde geride kalan 1 yıllık süreç içerisinde büyük başarı kaydederek Artuklu'nun çehresini değiştirecek vizyon projelere imza atan Artuklu Belediyesi iddiasını sürdürüyor. 2017 yılında 42 parkı Artuklu vatandaşlarının hizmetine sunan belediye 2018 yılına da hızlı bir giriş yaparak 4'ü şehir parkı niteliğinde olan 10 yeni park çalışmasını tamamladı. Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada " Elbette gelişen ve değişen çağa ayak uydurmalıyız. Ancak bunu yaparken dev binaların, betonlaşmanın gölgesinde kalmamalıyız. Bu sebeple park projelerimizi önemsiyoruz. En ücra mahallelerimizi bile cıvıl cıvıl çocuk seslerini duyacağımız parklara kavuşturduk. 2018'de kırsal da parkı olmayan mahalle bırakmamayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl kaydettiğimiz başarıyı bu yıl çıtamız olarak görüyoruz" dedi.