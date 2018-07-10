- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trabzon teşekkürü



Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında oluşturulan ilk kabinede 4 Trabzonlu bakanın yer almasının gurur verici olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bu gururu bize yaşattığı için teşekkür ediyoruz. Trabzon'un Türkiye'nin T'si olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. Bakanlarımıza yeni görevlerinde başarılar dilerken, Trabzonumuz ve Türkiyemiz için yararlı işler yapacaklarına inancımızı da bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZA BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

TESOB Başkanı Metin Kara, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olmak üzere 4 Trabzonlu bakanın yer aldığını hatırlattı. Kara "Cumhurbaşkanımızın Trabzon'a gösterdiği teveccüh bizleri gururlandırmış ve mutlu etmiştir. Sürekli söylediğimiz gibi Trabzon Türkiye'nin T'sidir. Bakanlarımıza esnaf ve sanatkâr camiası olarak yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Trabzonumuz ve Türkiyemizi ileriye taşıyacak çalışmalarına devam edeceklerine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımıza da Trabzon'a yaşattığı bu gurur için bir kez daha teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

YENİ KABİNEMİZ HAYIRLI OLSUN

Başkan Kara, esnaf ve sanatkârlar olarak yeni kabineden bir en önce reformlara başlanması beklentileri olduğunu belirterek, "Piyasayı rahatlatacak çalışmaları yapacaklarına inanıyoruz. Biz de bugüne kadar olduğu gibi esnaf ve sanatkârlar olarak ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya ve üretemeye devam edeceğiz. Yeni sistemin ve yeni kabinenin milletimiz ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.