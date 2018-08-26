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sorunu tarih oluyor

’a kazandırmak için uzun uğraşlar veren AK Partili Muş Belediye Başkanı , zoru başarmaya devam ediyor. Başkan Asya’nın girişimleri sonucu yatırım programına alınan içme suyu projesi hayata geçiyor

Giriş Tarihi: 26.8.2018
İçme suyu sorunu tarih oluyor
MUŞ'UN sorununu gidermek ve kalıcı bir çözüm üretmek için başlatılan çalışmalar sonuç verdi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kente cazibeli su getirilmesi için çalışmalar başlatıldı. merkez ve bazı ilçe, beldelerin faydalanacağı içme suyunun kullanımı hususunda düzenlenen protokol, Muş Belediyesi'nin yanı sıra Hasköy, Korkut, Karaağaçlı, Konukbekler, Serinova, Sungu, Yaygın, Yeşilova ve Düzkışla Belediye Başkanları tarafından imzalandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nü temsilen Muş Şube Müdürü Mehmet Yılmaz'ın hazır bulunduğu toplantıda, Başkanlar protokole imza atarak yapılacak çalışmanın Muş'a hayırlı olması temennisinde bulundular. İlerleyen süreçte Belediye Başkanı , Vali , AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen ve kurum amirleri ile birlikte arıtma tesisinin kurulacağı Mercimekkale bölgesinde incelemelerde bulundular. Mercimekkale regülatöründen arıtma tesisine verilecek olan içme suyu şehir merkezine kadar döşenecek 1200'lük borularla aktarılacak. Yüklenici firma yetkilileri çalışmaların başladığı proje ile ilgili heyeti bilgilendirdi.
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İçme suyu sorunu tarih oluyor
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