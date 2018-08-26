İçme suyu sorunu tarih oluyor

MUŞ'UN içme suyu
sorununu gidermek ve kalıcı bir çözüm üretmek için başlatılan çalışmalar sonuç verdi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kente cazibeli su getirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Muş
merkez ve bazı ilçe, beldelerin faydalanacağı içme suyunun kullanımı hususunda düzenlenen protokol, Muş Belediyesi'nin yanı sıra Hasköy, Korkut, Karaağaçlı, Konukbekler, Serinova, Sungu, Yaygın, Yeşilova ve Düzkışla Belediye Başkanları tarafından imzalandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nü temsilen Muş Şube Müdürü Mehmet Yılmaz'ın hazır bulunduğu toplantıda, Başkanlar protokole imza atarak yapılacak çalışmanın Muş'a hayırlı olması temennisinde bulundular. İlerleyen süreçte Belediye Başkanı Feyat Asya
, Vali Aziz Yıldırım
, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen ve kurum amirleri ile birlikte arıtma tesisinin kurulacağı Mercimekkale bölgesinde incelemelerde bulundular. Mercimekkale regülatöründen arıtma tesisine verilecek olan içme suyu şehir merkezine kadar döşenecek 1200'lük borularla aktarılacak. Yüklenici firma yetkilileri çalışmaların başladığı proje ile ilgili heyeti bilgilendirdi.