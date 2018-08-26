Muş katı atık aktarma istasyonu hizmete girdi

MUŞ
Belediyesi tarafından kent için önemli olan bir proje daha hizmete sunuldu. Bugüne kadar açık alanda toplanan katı atıkların Bitlis Katı Atık tesisine nakledilmesi için aktarma istasyonu kuran Muş
Belediyesi, bu proje ile vahşi depolama sistemine son verdi. Muş-Bitlis karayolu üzere asfalt şantiyesi yanında kurulan yeni tesis için açılış töreni düzenlendi. Törene, Vali Aziz Yıldırım
, Belediye Başkanı Feyat Asya
ile protokol üyeleri ve belediye başkanları katıldı. Muş Belediye Başkanı ve Katı Atık Belediyeler Birliği Başkanı Feyat Asya, ihtiyaç duyulan hizmetleri bir bir hayata geçirdiklerini belirterek, bugün de Muş için önemli olan bir projeyi daha hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Asya, konuşmasında, "Bugüne kadar vahşi depolama sistemi ile toplanan atıklar, ilimizin ekolojik dengesinin bozulmasına, buralarda ikamet eden vatandaşlarımızın rahatsızlığına neden olmaktaydı. Daha önce belediyemize tahsis edilen 220 bin dönüm alanda toplanan katı atıklar bizleri de ciddi anlamda rahatsız etmekteydi. Ancak göreve gelir gelmez bu uygulamanın yanlış olduğunu çözüm noktasında arayışlara girdiğimizi özellikle belirtmek isterim. Katı Atık ve Bertaraf tesisimizi kurmak için Valiliğimiz ve diğer kamu kurumlarımızla sürekli iletişim halinde çalışmalar başlattık. Bu kapsamda Korkut'un Kümbet köyünde bizlere 560 dönümlük bir arazi tahsis edildi. Allah'ın izniyle Katı Atık Bertaraf tesisimizi bu bölgede kuracağız" dedi.