BELEDIYE
Başkanı Feyat Asya
'nın girişimleri sonucu Muş
, kent meydanına kavuşuyor. Kent Meydanı projesinin uygulanacağını eski Devlet Hastanesi yerleşkesindeki yapıların yıkımı tamamlandı. Tahsis işlemlerinin tamamlanması ile yıkım işini ihale eden Muş Belediyesi
, söz konusu bölgede uygulayacağı proje ile Muş'un kent meydanı eksikliğini giderecek. Yaklaşık üç ay önce içerisinde yıkım çalışmalarının yapıldığı bölgede, bu yıl projenin başlatılması hedefleniyor. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya, "Göreve başlamadan önce halkımıza birçok alanda söz verdik ve çeşitli taahhütlerde bulunduk. Verdiğimiz sözleri not alarak buna göre planlamalar yaptık. Allah'a şükürler olsun ki görev süremizin yarısını geçtiğimiz bugünlerde taahhütlerini gerçekleştiren bir yönetim olarak halkının karşısına başı dik bir şekilde çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Taahhütlerimizden biri de bu şehre kent meydanı kazandırmaktı. Muş Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasına taşınması ile eski hizmet binasının yerine kent meydanı yapmak üzere işlemlerimizi başlattık" dedi.