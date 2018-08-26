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Tarihi Muratpaşa Camisi gün yüzüne çıkıyor

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Tarihi Muratpaşa Camisi gün yüzüne çıkıyor
1940'LI yıllarda yıkılan tarihi Muratpaşa Camii, Başkanı 'nın girişimleri sayesinde gün yüzüne çıkıyor. Müdürlüğü ile işbirliği içinde başlatılan araştırma kazısının tamamlanması ile hazırlanan proje çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, Vakıflar Bölge Müdürü Sait Sancar, Van Kültür Varlıkları Koruma Kurulu üyeleri ve beraberindeki uzman heyet ile birlikte kazısı tamamlanan tarihi camide incelemelerde bulundular. Yaklaşık iki ay süren proje çalışmalarının tamamlanması ile tarihi caminin yapımına başlandı. Caminin kısa bir sürede ibadete açılması hedefleniyor. Muratpaşa camisinin gün yüzüne çıkarılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya, belediye olarak kentin tarihi dokusunu korumanın gayretinde olduklarını belirterek, bu konuda sorumluluk bilinci ile hareket ettiklerini ifade etti.
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Tarihi Muratpaşa Camisi gün yüzüne çıkıyor
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