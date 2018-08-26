Tarihi Muratpaşa Camisi gün yüzüne çıkıyor

1940'LI
yıllarda yıkılan tarihi Muratpaşa Camii, Belediye
Başkanı Feyat Asya
'nın girişimleri sayesinde gün yüzüne çıkıyor. Vakıflar Bölge
Müdürlüğü ile işbirliği içinde başlatılan araştırma kazısının tamamlanması ile hazırlanan proje çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, Vakıflar Bölge Müdürü Sait Sancar, Van Kültür Varlıkları Koruma Kurulu üyeleri ve beraberindeki uzman heyet ile birlikte kazısı tamamlanan tarihi camide incelemelerde bulundular. Yaklaşık iki ay süren proje çalışmalarının tamamlanması ile tarihi caminin yapımına başlandı. Caminin kısa bir sürede ibadete açılması hedefleniyor. Muratpaşa camisinin gün yüzüne çıkarılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya, belediye olarak kentin tarihi dokusunu korumanın gayretinde olduklarını belirterek, bu konuda sorumluluk bilinci ile hareket ettiklerini ifade etti.