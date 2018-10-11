Belediye 2 yılda 117 projeyi hayata geçirdi

Güroymak
'ta, 30 yıldır yapılmayan hizmetler, 2 yıl gibi kısa bir zaman diliminde kayyum belediye tarafından hayata geçirildi. Yollar yenilenirken, alt ve üst yapı yenilendi. İlçenin birçok noktasına yeni parklar yapıldı. Güroymak Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü, yeni imar yolları açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 2 yıl içersinde toplam 130 kilometre yeni imar yolları açıldı. Ekipler, imar planında yol olarak gözüken ancak çeşitli nedenlerle işlerlik kazanamamış yolları açarak, vatandaşların hizmetine sunuyor. Yeni yolları açarak talepleri cevaplayan Güroymak Belediyesi bu yönde yaptığı çalışmalar kapsamında birçok mahallede hizmetler gerçekleştiriyor. Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu
, "Biz kalıcı belediye hizmetleriyle vatandaşın taleplerine göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hiçbir sorunu ötelemeden çözüm üretiyoruz. Kararlılıkla ve görev aşkıyla çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Alibeyoğlu, "Şehrimizin bu gününe hizmet ederek geleceğe yatırım yapacağız dedik ve bu şuurla çalışmalarımızı yaptık. 2 yılda birbirinden önemli çalışmalara imza attık ve yatırımları hayata geçirdik. 2018'e geldiğimizde bu şehrin dört bir yanında yarınlarımıza yön veren çalışmalarımız ve yatırımlarımız oldu olmaya da devam ediyor" dedi. Güroymak Belediyesi, hizmetlerin yanı sıra eğitim ve öğretime de destek verdi. Belediye şimdiye kadar eğitime 5 milyon TL destek verdi.