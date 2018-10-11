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Sulama kanalı ve gölet çalışmaları

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Sulama kanalı ve gölet çalışmaları
AK PARTILI Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçenin sulama suyu sorununu çözmek için gölet projesinin çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, "İlçemizde yaşanan sulama suyu sorununu da baraj mevkisine yapmayı düşündüğümüz göletle çözeceğiz. Bu kapsamda projenin çalışmalarına başladık ve Baraj mevkiinde bir gölet yaparak boşa akan suyu gölette toplayıp ilçemizin sulama suyunda değerlendireceğiz. zamanda baraj mevkiinden başlayarak sulama kanalı çalışmalarına da başladık. Yapılan bu çalışmalar sayesinde ilçemizin sulama suyu sorununu çözmüş olacağız. Aynı zamanda yapacağımız bu göletin etrafını gezi ve mesire alanı olacak şekilde düzenleyip halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.
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Sulama kanalı ve gölet çalışmaları
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