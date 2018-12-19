Akdamar’a can suyu verildi

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Van Büyükşehir Belediyesi yine önemli bir projeye imza atarak hayata geçirdi. Van için turistik açıdan çok büyük bir önem arz eden "Akdamar Adası'nı tatlı su ile buluşturma" projesinin çalışmalarına geçtiğimiz aylar da başlanmıştı. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından yürütülen ve 4.5 milyon TL yatırım bütçeli çalışmada Kıbrıs Modeli ile Gevaş ilçesindeki Pınarbaşı su kaynağından başlanarak 4 kilometresi Van Gölü'nün dibinden olmak üzere toplamda 33 kilometre boru hattı ile Akdamar Ada'sına tatlı su götürdü. Ada'nın kent için önemli bir değer olduğunu belirten eski Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Zorluoğlu, "Akdamar Adası eşsiz güzelliği ve tarihi dokusu sayesinde her yıl yurtiçi ve yurtdışından onbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan önemli turistik alanlarımızdan bir tanesidir. Sadece geçen sene 120 bine yakın ziyaretçi adamızı ziyaret etti. Yarım saatlik bir tekne turunun ardından ulaşılan adamız yaz ve kış aylarında sunduğu görsel şölenle ziyaretçilerine doyumsuz hazlar yaşatıyor" dedi.Nisan ayından itibaren badem ağaçlarının çiçek açmasıyla süslenen Akdamar Adası'nın Haziran ayının sonlarına doğru yeşilliğini yavaş yavaş kaybettiğini hatırlatan Zorluoğlu, "Adanın tatlı suya kavuşması birçok açıdan önem arz ediyor. Bizler büyüklerimizin doğaya, tarihe ve inanca gösterdiği duyarlılıktan da yola çıkarak, Akdamar Adamıza can damarı olacak bir projeye imza attık. Van Büyükşehir Belediyemizin önemli gördüğü konulardan biri olan Akdamar Adası, bu proje ile tarihinde ilk kez tatlı suya kavuşmuş oldu" dedi.Akdamar adasında yürütülen çalışmalar kapsamında adanın ışıklandırılması ile ilgili de açıklamalarda bulunan Zorluoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Burada kendi elektrik enerjisini üreten bir güneş enerjisi panel sistemi mevcut. Bu panel sistemini daha da geliştirip güçlendirmeyi düşünüyoruz. Bunu yaptığımızda da inşallah adayı ışıklandırmış olacağız. İlimiz için, memleketimizin turizmi için hayırlı ve uğurlu olsun."Adanın yeşil kalmasını sağlamak ve yıl içerisindeki ziyaretçi sayısını artırmak amacıyla da çalışmalarının devam edeceğini ifade eden eski Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu, "Elazığ'dan gelen Orman Bölge Müdürümüz ile burada nasıl bir ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapabileceğimizi yerinde inceledik. İl müdürlüğümüz ve belediyemizin ilgili ekipleri burada teknik düzeyde ortaklaşa çalışacaklar" dedi.