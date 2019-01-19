‘Bu terslikte bir iş var!’

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ORDU Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yurt içi ve yurt dışında emsalleri bulunan ve insanların ilgisini çeken "Ters Ev Projesi" tamamlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde 192 m2 alana kurulan "Ters Ev Projesi" ile turizm potansiyelini arttırmayı hedefliyor. Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde yer alan teleferik alt istasyonu mevkiinde yaklaşık 4 ay önce inşaatına başlanılan proje Karadeniz Bölgesi'nde ilk olacak.Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu'nun birçok alanda turizm açısından gelişim sağlamaya devam ettiğini ve bunların içerisinde en önemli projelerden birisinin de "Ters Ev Projesi" olduğunu belirtti. Ters Ev'in, ilimize en yakın örneğinin Gürcistan Batum'da bulunduğunu ifade eden Başkan Tekintaş, " Görsellik olarak dikkat çeken bir ters ev inşa ettik. Bu yapıda her şey ters olarak görülecek. İnsanlar burada isterlerse hatıra fotoğrafı çektirecekler, isterlerse içerisini gezebilecekler" dedi. Evin içerisinde kullanılan eşyaların dekoratif biblo olmayıp orijinal olduğunu kaydeden Başkan Engin Tekintaş, "İki katlı olarak inşa edilen evde mutfak, oturma odası, çocuk odası, yatak odası ve lavabo bulunuyor. Evin alt katı 92, üst katı ise 100 m2 olarak planlandı. Proje büyük oranda tamamlandı. Çevre düzenlemesine geçildi. Proje vatandaşlarımızın oldukça ilgisini çekiyor" diye konuştu.