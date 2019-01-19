Ordu’da ‘Hilmi Güler’ sevinci

BUGÜN NELER OLDU

58, 59 VE 60. hükümetlerde yaklaşık 7 yıl boyunca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüten Mehmet Hilmi Güler, 40 yıllık devlet tecrübesini bu kez memleketi Ordu için seferber etmeye hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği ile dünyanın en büyük bankaları arasında yeralan Çin'in ICBC'nin Yönetim Kurulu Üyeliklerini yapan Mehmet Hilmi Güler, büyük dedesi Süleyman Felek'in ilk Belediye Başkanı olduğu Ordu'da dedesinin koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Hilmi Güler, "Türkiye'nin en önemli kurumlarında en üst düzeyde bu ülkeye 40 yıl hizmet etmek nasip oldu. Bu yılların birikimi yöneticilik tecrübemi bundan böyle Ordu için seferber edeceğiz. Çok sevdiğim Ordu'ya, şehrime borcumu ödeyip atalarımın ruhunu şad etmeyi hedef seçtim" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde Ordu'nun makus talihini değiştiren Karadeniz- Akdeniz yolu, Çevre yolu, Topçam Barajı, Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Doğalgaz, Ordu-Giresun havalimanı, elektriklerin yeraltına alınması, 19 Eylül Stadı'nın ışıklandırılması ve maraton tribünlerinin kapatılması, Ordu sahil kordonu ve Ünye ilçesinin içme suyuna kavuşması gibi projelerini başlattıklarını ve bitirdiklerini hatırlatan Güler, "Yeni dönemde uygulayacağımız projelerle Ordu'yu parlayan yıldız bir şehir yapmayı planlıyoruz. Özellikle ekonomik, sosyal, kültürel ve turizm alanlarında önemli yatırım ataklarımız olacak. Ordu'yu marka bir şehir yapmak için yola çıktık. Bizi izlemeye devam edin" diye konuştu. Ordu'da siyasi gerilime ve kutuplaşmaya asla prim vermeyeceklerini vurgulayan Güler, "Bu tür ayrışmalara, kutuplaşmalara kesinlikle izin vermeyeceğiz. Sorunları en kısa sürede ortak akılla, birlikte çözeceğiz. Hak ve hakkaniyet terazisinden şaşmayacağız" diye konuştu.