Nevşehir’de 4 adet tabanca ve 2 adet tüfek ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, polis imdat ihbar hattına gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Karasoku Mahallesi Cerit sokakta bir araç içerisinde yapılan aramada 2 adet otomatik av tüfeği, 1 adet uzun namlulu eski model tabanca, 1 adet üç namlulu işlemeli eski model tabanca, 1 adet eski model işlemeli tüfek, 1 adet büyük boy işlemeli eski model tüfek ve 1 adet orta boy işlemeli eski model tüfek ele geçirildi. Ayrıca yine araç içerisinde 2 adet üzeri nakışlı hançer ele geçirilirken araç içerisinde bulunan A.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından ele geçirilen silahlarda balistik incelemesi yapılarak el konulurken şüpheli A.Y.'ye ise 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

