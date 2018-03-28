Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Kayseri Bölge Haberleri > Nevşehir’de 4 adet tabanca ve 2 adet tüfek ele geçirildi

’de 4 adet ve 2 adet ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü hattına gelen bir ihbar sonrasında yapılan operasyonda 4 adet ruhsatsız ve 2 adet ele geçirildi.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 17:35
Nevşehir’de 4 adet tabanca ve 2 adet tüfek ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, ihbar hattına gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Karasoku Mahallesi Cerit sokakta bir araç içerisinde yapılan aramada 2 adet otomatik av tüfeği, 1 adet uzun namlulu eski model , 1 adet üç namlulu işlemeli eski model tabanca, 1 adet eski model işlemeli , 1 adet büyük boy işlemeli eski model tüfek ve 1 adet orta boy işlemeli eski model tüfek ele geçirildi. Ayrıca yine araç içerisinde 2 adet üzeri nakışlı hançer ele geçirilirken araç içerisinde bulunan A.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından ele geçirilen silahlarda balistik incelemesi yapılarak el konulurken şüpheli A.Y.'ye ise 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nevşehir’de 4 adet tabanca ve 2 adet tüfek ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN