Kayseri’nin gururu Kayseri Şeker

Kayseri
Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve ekibi Kayseri Şeker
Fabrikası'nı zirveye taşıyıp, Kayseri vergi rekortmeni yaparken aynı zamanda özelleştirilecek 14 fabrikadan üçüne teklif verilerek resmen talip olundu. Başkan Akay, "Bor, Kırşehir ve Çorum fabrikalarını teklif verdik ve Kayseri'de de vergi rekortmenleri listesine girdik. Bu başarılar ve haklı gurur, başta çiftçimizin olmak üzere Kayseri'mizindir, hepimizindir" dedi. Kayseri Şeker Fabrikası
'na yıllar önce kayyum olarak atanan ve daha sonra yaşanan seçim zaferleriyle başkanlık koltuğuna oturan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve ekibi, borç batağında olan Kayseri Şeker Fabrikası'nı vergi rekortmeni noktasına getirirken ayrıca özelleştirilecek olan 14 şeker fabrikasından 3'üne de teklif veren hale getirdi. Akay, fabrikanın, Kayseri vergi rekortmenleri listesine girdiğini gösteren ve Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından imzalanan belgeyi Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı'nın elinden aldı. Günçavdı, "Kayseri Şeker'e 2017 yılında ödediği vergiler için teşekkür anlamında Sayın Maliye Bakanımız imzalı bir teşekkür belgesi takdim ettik. Kayseri Şeker'e devletimize sunmuş oldukları rekor vergiden, vergilerini zamanında ödemelerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da konuşmasında, "Kurumumuz adına çok teşekkür ediyoruz. Şerefle bu belgeyi alıyoruz ve gurur duyuyoruz. Bu aslında Kayseri Şeker açısından yıllardır gelenek haline gelmiş bir durumdur. Kayseri Şeker, çiftçisine çalışanına en yüksek geliri sağlayan bir kuruluş olmanın yanında, devletimize de en yüksek vergiyi vermenin gururunu aslında bu vesile ile yaşıyor. Kayseri Şeker başarı ile büyüyor, vergilerle büyüyor, kazançla büyüyor, çiftçisine kazandırarak büyüyor, çalışanını kazandırarak büyüyor" ifadelerini kullandı. KAYSERİ 3 FABRİKAYA TALİP
Türkiye Şeker Fabrikası AŞ'ye ait 14 şeker fabrikasından Bor, Çorum, Kırşehir Şeker fabrikaları için Kayseri Şeker, Özelleştirme idaresi başkanlığına gerekli başvuruyu yaptıklarını belirten Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay şunları söyledi: "Bu başvuru Kayseri çiftçisi adına yapılan bir müracaattır. Biz bu günkü grupta bulunan dört fabrikadan Bor, Çorum ve Kırşehir Şeker Fabrikaları'na ait teklifi vermiş bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte karşılıklı değerlendirmeler yapılacak ve sonunda açık artırmayla ihale yapılacak. Sonuçta bu bir kısmet işi. İnşallah hayırlısı ile sonuçlanır. Biz Kayseri Şeker Fabrikası olarak Türkiye'de bu işi en başarılı bir şekilde yöneten kuruluş konumundayız. Biz bu çalışma ortamını,daha geniş bir coğrafyada gerçekleştirelim. Daha fazla fabrikalarda bu başarıyı ortaya koyalım istiyoruz. Bundan sonraki aşamalarda başka fabrikalar için de tekliflerimiz gündeme gelebilir. Ümidimiz Kayseri Şeker Fabrikası'nın bu başarılarının sektöre katkı sağlamasını arzu ediyoruz. İnşallah şeker sektörü varlığını sürdürür."