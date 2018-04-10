AGÜ'de 'Çini Sergisi' açıldı

AGÜ Sümer Kampüsü'nde öğretim üyeleri, personeller ve öğrenciler tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucu ortaya çıkan eserler 'AGÜ Sanatçıları: Çini Sergisi' ile görücüye çıktı. AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu tarafından açılışı yapılan sergiye katılanlar, eserler hakkında sahiplerinden bilgi aldı. Seramik ve Cam Teknolojileri Öğretmeni Zekiye Akçakaya Ünal, "AGÜ'de Olgunlaşma Enstitüsü ile ortaklaşa yapmış olduğumuz çini dersinin küçük bir sergisini yapmış bulunmaktayız. Burada AGÜ'nün 3. nesil olayını biraz daha gerçekleştirdik. Küçük sanatçılarımız ve çalışan personelimiz, öğrencilerimiz hep beraber ortak bir çalışma sürdürdük" ifadelerini kullandı.

El sanatları ve çini üzerine yapılan kurs çalışmaları neticesinde ortaya çıkan eserlerin bir kısmının sergilendiğini aktaran Selçuklu Kültür Sanat Derneği Başkanı Mustafa Ünal ise, "Açılışı yapılan sergimiz Abdullah Gül Üniversitesi'nde bu yıl dördüncüsünü yapmış olduğumuz geleneksel el sanatları ve çini üzerine yapılan kurs çalışmaları neticesinde çıkan ürünlerin minik bir grubu. Tamamen elle yapılan çalışmalar" dedi.

