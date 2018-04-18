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Açık kapı milletin

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan, kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, başvurularının hızlı bir şekilde sonuçlandırılarak kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetinin arttırılması amacıyla “Açık Kapı – Milletin Kapısı” Projesi Valiliği Hizmet Binasında hayata geçti.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:40
Açık kapı milletin

ların başvurularının elektronik ortamda kaydedilip ilgili birimlere yönlendirileceği, başvuru sahibinin sürece ilişkin mesaj yoluyla bilgilendirileceği, yapılan işlemlerin üst yöneticiler tarafından takip edileceği açık kapı projesi, vatandaşlarımızın devlete ulaşacağı bir hizmet olacak.

Kamu hizmetlerini sunanlar ile vatandaşlar arasındaki iletişimi güven ortamında sağlamak, vatandaşların talep ve beklentilerinin alınarak değerlendirilmesini sağlamak ve kronik sorunlara çözümler üretebilmek projenin temel hedefleri arasında yer alıyor.

Halkla ilişkiler konusunda eğitimli personelin görev aldığı ve açık kapı ofisine vatandaş sözlü ya da yazılı olarak, www.acikkapi.gov.tr internet sitesinden ya da açık kapı mobil uygulaması ile başvuruda bulunabilecekler.

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