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Kocasinanlı çocuklar, Türk kültürünü geleceğe aktarıyor

ve Kocasinan İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle okullar arası ses yarışması düzenlendi. Genç nesillerin Halk Müziğine olan ilgi ve farkındalıklarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada, birbirleriyle kıyasıya yarışan öğrenciler performanslarıyla göz doldurdu.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:06
Kocasinanlı çocuklar, Türk kültürünü geleceğe aktarıyor

Kültür ve Sanat Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Kocasinan İlçe Müdürü , Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yarışmada öğrenciler, birbirinden güzel performanslar sergilerken, jüri üyeleri puanlamada zorlandı.

Yarışmaya katılanlar; sazlarla uyum 15 puan, ses genişliği ve ses kalitesi 30 puan, yöresel ağız ve makam baskılarının temizliği 15 puan, eserin zorluk derecesi 15 puan, sahne duruşu 10 puan, sözleri doğru okuma 15 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirildi. Birbirinden güzel türkülerden oluşan repertuarı seslendiren öğrenciler, performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı.

Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler veren Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, yarışma ile Türk kültürünün en iyi şekilde korunduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Ses Yarışması'nda puanlama sonucu; İlkokullar arasında birinci Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Muammer Yüksel, ikinci Şehit Üsteğmen Ümit Bekem İlkokulu öğrencisi Koray Uçar, üçüncü ise Mithatpaşa İlkokulu öğrencisi Huri Melek Işık oldu.

Ortaokullar arası sıralamada ise birinci Ergenekon Ortaokulu öğrencisi Sema Dündar, ikinci Sümer Ortaokulu öğrencisi Özcan, üçüncü ise Boztepe Ortaokulu öğrencisi Özlem Demirdere oldu. Liseler arasında ise birinci Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencisi Turan , ikinci Tacettin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hanne Meryem Akol, üçüncü ise Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Burcu Tüfek oldu.

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Kocasinanlı çocuklar, Türk kültürünü geleceğe aktarıyor
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