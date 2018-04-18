Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunları 3. kez buluşacak

Mezunlar buluşmasında bu yıl onur konuğu olarak; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katılacak. Okul Müdürü Selçuk Erdem, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin katılımları ile yapacağımız buluşma okulumuz bahçesinde 21 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 9.30 da, atölye ve labaratuvar açılışları ve Kayserimize has yöresel kahvaltı ile gerçekleştirilecektir. 1942 yılında kurulmuş olan okulumuz bu güne kadar yaklaşık 20.000 civarında nitelikli eleman yetiştirerek Kayseri ve Ülke sanayisine çok önemli katkı sağlamış ve yön vermiştir.

Bu gün halen 8 idarecisi, 229 öğretmeni ve 17 teknik elemanı ile Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalurji, Mobilya Ve İç Mekan Tasarımı, Uçak Bakım Ve Motorlu Araçlar Teknolojisi olmak üzere 8 alanda nitelikli eleman yetiştirmeye devam etmektedir" dedi.

SELÇUK ERDEM OKUL HAKKINDA ŞU BİLGİLERİ VERDİ:

"Okulumuzda, kamu ve özel sektörün katkılarıyla Bilişim Teknolojileri Alanında; Altı Adet Bilgisayar Laboratuvarı, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanında; Simfer Laboratuvarı (SİMFER A.Ş.), Makine Teknolojisi Alanında; Hidrolik Testere, Metal Teknolojisi Alanında; Statik Toz Boya Atölyesi, CN Abkant Pres (DENER MAKİNE A.Ş.), Oerlikon Kaynak Makinaları (YENER METAL AŞ.), Metalürji Teknolojisi Alanında; Endüksiyon Ocağı, Kumla Temizleme Makinası, Mobilya Ve İç Mekan Tasarımı Alanında;

CNC Router Makine, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanında; Mercedes-Benz Laboratuvarı (BAYRAKTARLAR MERKAY MOT. VASIT. TİC. A.Ş.), Tekin Oto Boya Laboratuvarı (TEKİN BOYA LTD.ŞTİ), Fren Test Laborutuvarı, Uçak Bakım Alanında; Uçak Malzeme Yapıları Atölyesi, Gaz Türbinli Motorlar Atölyesi ve Uçak Elektrik Sistemleri Atölyesi oluşturulmuştur. Bu Atölye ve Laboratuvarlar için Özel Sektör tarafından 1.740.000 TL, Kamu tarafından 3.425.000 TL olmak üzere toplamda 5.165.000 TL lik yatırımlar gerçekleştirilmiştir."

