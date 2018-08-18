Türkiye’nin gözbebeği Kayseri

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
, Kayseri
'deki akıllı şehircilik uygulamaları konusunda SABAH Kayseri'ye özel açıklamalarda bulundu. Akıllı şehircilik konusunda en başta önceliklerin belirlenmesi gerektiğine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, "Kayseri'de biz 'Ne yapmamız gerekir ya da ne yapmayı düşünüyoruz' sorularına cevap vererek ve üzerinde bilgi toplumunun gereği akıl yorarak bazı çalışmalar sürdürüyoruz. Bu arada şunu ifade etmeliyim ki bizde akıllı olmak doğuştandır. Çünkü yaşadığımız topraklarda Kültepe Kaniş- Karum bölgesinde milattan 2 bin yıl önce yaşayan insanlar tüm medeniyet ve teknolojiyi o zamanın en büyük teknolojisi olan tabletlerle yazmışlar ve bir nevi günümüz dünyasının data centerları gibi bir yerde toplamış ve biriktirmişler. Yeri geldiğinde karşılaştırmışlar ve doğruluğunu teyit etmişler. Ticaretle kendini gösteren bu alışkanlıklar yani aklını kullanma o günden bu güne Kayseri'de yaşayan her medeniyetin en önemli mirası olmuş. Ayrıca Kayseri tüm kurumlarımızın beraber hareket ettiği nadir şehirden biridir. Bir ekosistem dahilinde tüm paydaşların şehir için ortak hareket ettiği görülür" dedi.