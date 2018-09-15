Kayseri Şeker’de verimlilik esas

2018-2019 kampanya dönemi öncesi Kayseri
, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikaları'nda görev yapan müdür ve şef düzeyindeki yöneticilerin koordinasyon toplantısı yaptı. Toplantı sonrasında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "2018-2019 Kampanya döneminde başlatacağımız uygulama sayesinde çiftçinin ürünün zayi olması önlenmiş olacak aynı zamanda pancardan daha fazla şeker alma hususu da böylece gerçekleşmiş olacak. Bu sene bütün planlamamız verimliliği en yüksek seviyede tutmak çerçevesindedir. Hiçbir şekilde bir tek pancarın dahi zayi edilmesine müsaade etmemek şeklinde daha fazla özen ve itina göstereceğiz. Çünkü Türkiye'nin genelinde şekerpancarı üretiminde ciddi bir düşüş var ve bu tabii şeker üretime de yansıyacak gibi görünüyor. Onun için biz bu konuda tabii şirket olarak kendi çapımızda gereken tedbirleri almak durumundayız" dedi. Kampanya Koordinasyon toplantısında Kayseri Şeker
Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez ve Ziraat'ten sorumlu Genel Müdür yardımcısı Kazım Duygulu ve Ziraat Koordinatörü Oğuzhan Ulu da hazır bulundular.