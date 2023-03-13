Alerji Testi Aç Karnına Mı Yapılır? Kan Ve Deriden Alerji Testi Aç Karnına Mı Yapılıyor?

Alerji testi aç karnına mı yapılır sorusu bunu yaptırmak isteyenler için önem arz etmektedir. Bu kişiler için bu konu hakkındaki araştırmamız haberimizin devamında sizleri beklemektedir. Kan ve deriden alerji testi aç karnına mı yapılıyor konusunda bulduklarımızı sizlerle paylaşacağız. İçeriğimizin devamında inerek alerji testi aç karnına mı yapılıyor sorusunun cevabı bulabilirsiniz.

Alerji Testi Nedir?

Alerji testleri, alerjik hastalıklara tanı konulmasını, tanının doğrulanmasını ve hastalığa sebep olan alerjenlerin ortaya çıkarılmasını sağlar. Deri testleri bir alerjene karşı duyarlılığı ortaya çıkarmak amacıyla yapılmaktadır.

Alerji tedavisinde öncelikli çözüm alerjiye sebep olabilecek olan etkenin kaldırılmasıdır. Birçok kişi için alerjenlerden korunmak sorunu önemli miktarda ölçüde azaltır. Semptomları yok eder. Fakat, semptom ve bulgular günlük hayatı etkilemeye başladığında hekime başvurmak önemlidir.

Alerjeni ortaya çıkarmak için değişik testler bulunmaktadır. Sırt kısmında, kollardan ya da kandan yapılan alerji testi ile alerjeninizin neye karşı olduğu belirlenebilir. Alerjeni bilmek bir yandan bireyi koruyabilmeyi sağlamaktadır. Bunun yanı sıra doktora hastanın ilaç tedavisine ihtiyacı olup olmadığı konusunda yardımcı olur.

Alerji Testi Aç Karnına Mı Yapılır?

Alerji testi antijene göre farklı yapılır. O nedenle, teste aç veya tok gelinmesi hakkında testi yapacak hekimden bilgi almak gerekir. Kandan yapılan testlere genellikle aç gidilir.

Alerji Testi Türleri

Alerji testi 3 farklı şekilde yapılabilir. Bunlar:

1. Deri Prick Testi

Deri Pirick Testi alerjen tespitinde en sık uygulanan alerji testidir. Prick, derinin iğne ile delinmesi anlamında kullanılmaktadır. Alerjenin belirlenmesinde hızlı, ucuz ve güvenilir sonuç veren bir yöntemdir. Pirick testte kullanılan alerjenler günlük hayatta sık görülen, ağaç polenleri, küfler, hayvan tüyleri, çimen, gıda ve ev tozlarıdır.

2. Patch (Yama) Testi

Yama Testi, paneli kimyasal madde alerjisini belirlemek amacıyla kullanılır. Bu sebeple alerjik kontakt dermatit olan kişilerde alerjiden şüphe edilmesi halinde uygulanmaktadır.

Patch (Yama ) testinde kullanılan alerjenler günlük yaşantımız süresince kullandığımız koruyucu maddeler, parfümler, tatlandırıcı, lokal anestezikler, kozmetik ürünleri, ilaçlar, antimikrobiyaller, antioksidanlar, kauçuk kimyasallar, kozmetik ve ev ürünleri, plastikler, fotoğraf kimyasalları, pektistler, yapıştırıcılar, taşıyıcılar, çözücüler, deri ve tekstil boyaları, metal bileşikler, güneş koruyucuları vs. dir.

3. Alerji Kan Testi

Alerjen maddelere karşı gelişmiş IgE karakterindeki antikorlar, hastadan kan alınarak yapılan alerji araştırmalarıdır. Prick testlerine (deri testi) oranla özgüllüğü çok daha yüksektir. Alerji kan testlerinin hastanın kullandığı ilaçlardan etkilenmez. Hasta antihistaminik kullanıyorsa deri testleri yapılmaz. Hastada yaygın cilt hastalığı varsa cilt testleri yine yapılmamaktadır.

Alerji Çeşitleri Nelerdir?

En sık karşılaşılan alerji çeşitleri:

1. Alerjik rinit; genellikle saman nezlesi olarak bilinir. Çeşit kimyasallar, hayvan tüyleri bazı besin maddeleri, ev tozları ve polenlere bağlı sık hapşırma, burunda ıkanıklık, kuruluk, burun akıntısı, boğazda kaşıntı ve kuru öksürük görülür.

2. Alerjik astım; genetik olarak yatkın kişiler alerjenlerle karşılaştıklarında bronşlarda daralma ve nefes almada güçlük görülür.

3. Alerjik konjonktivit; gözün beyaz kısmını saran zarın ortamdaki alerjenlerle karşılaştığında kaşıntı, sulanma ve yanma gibi belirtiler vermesidir.

4. Ürtiker; halka arasındaki adı kurdeşendir. Sıkıntı, stres başta olmak üzere herhangi yoldan karşılaşılan (besin, havadaki) alerjenlere verilen yanıttır. Deride hızla gelişen kaşıntılı kızarıklıklar ile kendini gösterir.

5. Besin alerjisi; besinlerin içindeki bazı protein maddelere karşı vücudun verdiği yanıttır. Besin alındıktan sonra döküntü, kaşıntı ve ishal ile kendini gösterir.

6. Atopik dermatit; egzama olarak bilinir. Ciltte kuru, pullu ve yama tarzında kaşıntılı alanlardır. Çocukluk çağında besinlere karşı sık geliştiği için çocukluk egzaması olarak da bilinir.

7. Arı sokması; arının salgısındaki proteine karşı aşırı yanıttır. Arı soktuktan sonra hızla deri kabarır. Kaşıntılıdır. Hızlı kabarma durmazsa anaflaksi gelişebilir.

8. İlaç alerjisi; ilacın içeriğindeki bir maddeye karşı vücudun verdiği reaksiyondur. En sık görülen belirtileri kurdeşen, döküntü ve ateştir.

9. Anaflaksi; hayati tehlikesi vardır. Alerjene verilen yanıt çok güçlüdür. Bu nedenle nefes almada zorluk ve bilinç kaybına neden olabilir. Hasta en hızlı şekilde bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir.