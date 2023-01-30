Çambaşı Kayak Merkezi Nerede? Çambaşı Kayak Merkezi’ne Nasıl Gidilir, Ne Zaman Gidilmeli, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Çambaşı Kayak Merkezi kayak turizminin cazibe merkezlerinden birisi olduğu için, sıklıkla yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Vatandaşlar gitmeden evvel kolaylık olması açısından Çambaşı Kayak Merkezina nasıl gidilir ve Çambaşı Kayak Merkezi nerede gibi soruların yanıtlarını araştırmaktadır. Ayrıca merak edilenler arasında Çambaşı Kayak Merkezi pist uzunluğu ve giriş ücretleri de vardır.

Çambaşı Kayak Merkezi Nerede?

Karadeniz Bölgesinin yemyeşil, müthiş orman manzaralarının arasında konumlanan Çambaşı Kayak Merkezi Ordu ilimizin Kabadüz ilçesinde yer almaktadır. Bölgedeki yerli vatandaşların ve tüm Türkiye genelinden insanların kayak sporu ve kar tatili için tercih ettiği merkezlerden birisi olan Çambaşı, bu kar sezonunda da gözde kayak merkezlerinden birisidir. Bu merkezde kayak sezonu genellikle, Aralık ayında başlayıp Mart ayında kapanmaktadır.

Çambaşı Kayak Merkezine Nasıl Gidilir?

Ordu'nun Kabadüz ilçesinin Kırık Mahallesi sınırları içinde yer alan Çambaşı Kayak Merkezine gitmek için hem özel araç hem de toplu taşıma araçları tercih edilebilir. İki türlü de oldukça kolay ulaşımın sağlanabilir olduğu merkez bu kolaylığı nedeniyle ayrıca tercih edilmektedir. Özel araç ile Çambaşı Kayak Merkezine gidecek olanlar öncelikle Kabadüz ilçesine varıp, oradan da tabelaları takip ederek bölgeye ulaşabilirler. Toplu taşıma tercih edenler ise Ordu merkezden hareket eden Çambaşı Kayak Merkezi bölgesine sefer düzenleyen, minibüs ve otobüslerle merkeze ulaşabilirler. Hatırlatmakta fayda var, özel araç ile merkeze gidecek olan bireyler mutlaka yanlarına kar zinciri almalı ve kış lastiği kuralına uymalıdırlar.

Çambaşı Kayak Merkezi Ortalama Ücretleri

Hem günübirlik hem uzun soluklu kış tatilin yapıldığı Çambaşı Kayak Merkezi, otelleri ve toplam 11 adet olan kayak pistleri oldukça beğenilen, binlerce tatilcinin tercih ettiği kayak merkezlerinden birisidir. Merkezin giriş ücreti hafta içi ve hafta sonu olarak iki farklı tarifededir, hafta içi 8 TL hafta sonları ise 10 TL'dir. Kayak merkezinde kayak kıyafetleri, kızak ve kayak takımları da kiralamak mümkün. Kayak kıyafetleri ortalama 100 ila 150 TL arasında, kızaklar 100 ila 120 TL, kayak takımları 150 ila 175 TL, snowboard 150 ila 250 TL arasında ücretlere kiralanmaktadır. Konaklama ücretleri ise otellere ve otellerin sahip olduğu imkanlara göre değişkenlik göstermektedir, bu konuda en doğru bilgiyi otelleri arayarak fiyat ve rezervasyon bilgileri talep ederek alabilirsiniz.