Eğlenmek istedi dehşeti yaşadı! Saçları dönme dolabın demirlerine böyle dolaştı

Nepal'de eğlenmek için dönme dolaba binmek isteyen bir kadın, hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.
Dönme dolap hareket ettiğinde bir anda saçları demirlere dolaştı. Başının arkaya gitmesi birlikte dönme dolabın hareketi, dehşet veren anlara sebep oldu.
Çevredeki insanların da yardıma gitmesi ile birlikte o anlar saniye saniye kayıt altına alındı.
Birçok insanın yardım ederek kadını kurtarmaya çalıştığı anlar, tüm dünyada gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan video, milyonlarca kişi tarafından izlendi. İşte saniye saniye o anlar...
Lunaparkta feci olay! Kadının saçları dönme dolaba dolandı | Video