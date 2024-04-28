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Haberler Keşfet Haberleri Eğlenmek istedi dehşeti yaşadı! Saçları dönme dolabın demirlerine böyle dolaştı
Giriş Tarihi: 28.4.2024 14:14 Son Güncelleme: 28.4.2024 14:58

Eğlenmek istedi dehşeti yaşadı! Saçları dönme dolabın demirlerine böyle dolaştı

Lunapark, hemen herkesin eğlenceli vakit geçirmek için en çok tercih ettiği alanlardan biri. Dünyanın her yerinde birbirinden farklı lunaparkın bulunduğu alanlar, eğlenceyle birlikte bazı tehlikeli anlara da ev sahipliği yapabiliyor. İşte o dehşet veren anlardan biri...

Nepal'de eğlenmek için dönme dolaba binmek isteyen bir kadın, hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

Dönme dolap hareket ettiğinde bir anda saçları demirlere dolaştı. Başının arkaya gitmesi birlikte dönme dolabın hareketi, dehşet veren anlara sebep oldu.

Çevredeki insanların da yardıma gitmesi ile birlikte o anlar saniye saniye kayıt altına alındı.

Birçok insanın yardım ederek kadını kurtarmaya çalıştığı anlar, tüm dünyada gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan video, milyonlarca kişi tarafından izlendi. İşte saniye saniye o anlar...

Lunaparkta feci olay! Kadının saçları dönme dolaba dolandı | Video

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Eğlenmek istedi dehşeti yaşadı! Saçları dönme dolabın demirlerine böyle dolaştı
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