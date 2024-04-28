Eğlenmek istedi dehşeti yaşadı! Saçları dönme dolabın demirlerine böyle dolaştı

Birçok insanın yardım ederek kadını kurtarmaya çalıştığı anlar, tüm dünyada gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan video, milyonlarca kişi tarafından izlendi. İşte saniye saniye o anlar...

Lunaparkta feci olay! Kadının saçları dönme dolaba dolandı | Video