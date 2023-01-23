Gize Piramitleri Nerede? Gize Piramitleri Hangi Ülkede, Kaç Tane Var ve Özellikleri Neler?

Piramitlerle ilgili bilgilerden bazıları kesin değildir. Çünkü o zamanlar kayıt altına alacak elektronik bir alet bulunmamaktaydı. Son yıllarda, gize piramitlerinin de içinde olduğu araştırmalar sıkça yapılmaktadır. Gize piramidinin içinde ne var sorusuna da cevap olarak, "kral ve kraliçe odası bulunur" sözlerini kullanabiliriz. Gize piramidi yüksekliği ne kadar ve kaç metre sorularını da aşağıdaki yazımızda açıkladık. Gize piramidini kim yaptı sorusuna net bir cevap yoktur. Fakat varsayımları mevcuttur. Hadi gelin Gize piramitleri nerede adlı yazımızı beraber inceleyelim.
Gize Piramitleri Nerede, Hangi Ülkede ?
Gize piramitleri, Mısır 'ın başkenti olan Kahire 'nin Gize semtinde bulunur. Gize piramitleri:
Keops Piramidi
Kefren Piramidi
Mikerinos Piramidi
Olarak bilinmektedir. Bu üç piramitten yalnızca Keops (Aynı zamanda Khufu ya da Büyük Piramit olarak da bilinmektedir) Dünyanın Yedi Harikası 'ndan birisi olarak yerini almaktadır.
Gize Piramitlerinden Kaç Tane Var ?
Gize Piramitlerinden toplamda üç tane bulunmaktadır. Keops Piramidi, Kefren Piramidi ve Mikerinos Piramidi olarak ayrılmaktadır.
Gize Piramitlerinin Özellikleri Neler?
- Keops, 138,75 metre yüksekliğinde bir piramittir,
- Bu yapıyı inşa eden kişi Mısır kralı Khufu 'nun veziri olduğu tahmin edilmektedir.
- Tamamen yontma taşlar ile büyük bir kaya üzerinde inşa şekli gerçekleşmiştir.
- Piramidin yapımı ortalama olarak yaklaşık 25 yılda tamamlanmış fakat kesin olarak da bilinmemektedir.
- Yapımında ortalama 100 bin civarında köle çalışmıştır.
- Mısır kralı olan Khufu, piramidin bir benzeri yapılmaması için piramit bittikten sonra tüm çalışan köleleri öldürtmüştür.
- Keops, dünyanın yedi harikasından biri olarak tarihte yerini almıştır.
- Kefren piramidi, 136,40 metre yüksekliğinde bir yapıttır.
- Firavun Kefren 'in oğlu olan Mikerinos tarafından yaptırtılmıştır.
- En önemli özelliği üst kısmında ki koruyucu kaplamanın günümüze kadar gelmesidir.
- Koruyucu taşın ağırlığı tamı tamına 36 tondur ve aynı zamanda bu taşın oraya nasıl koyulduğu bilinememektedir.
- Piramidin en alt kısmında kral odası ve en üst kısmında da kraliçe odası bulunmaktadır.
- Mikerinos piramidinin yüksekliği 66,5 metre olarak bilinmektedir.
- Giza bölgesinde ki anıtsal yapılardan en küçüğüdür.
- Mısır kralı Mikerinos tarafından yapılmaya başlanmış fakat ölünce oğlu Shepseskaf tarafından yapımı tamamlanmıştır.
- Diğer iki piramitten tek farkı, defin odasının en aşağıda yer almasıdır.
- Defin odasında kralın kapaksız lahdi ve aynı zamanda içinde ağaçtan mumyalanmış bir şekilde duran tabutu yer almaktadır.
- Kralın tabutunun üzerine adı kabartma şeklinde yazılmıştır.