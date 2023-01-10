Orta gelirliye 2. El konut kampanyası düşük faizli kredi müjdesi! Orta gelir konut kredisi faizi ne kadar, şartları nelerdir, ödeme planı nasıl?

Orta gelirliye 2. El konut kampanyası düşük faizli kredi hakkında Bakan Kurum açıklamada bulunmuştu. Orta gelirliye konut projesi kapsamında ilk etapta 100 bin evi olmayan vatandaşı ev sahibi yapacaklarını belirten Bakan Kurum, "Bunun akabinde 2. el konutlar içinde çalışmalarımızı yapacağız. Biz ilk etapta 100 bin konutla başlayacağız" dedi. Peki Orta gelir konut kredisi faizi ne kadar, şartları nelerdir, ödeme planı nasıl?
Yeni Evim Kampanyası'nın duyurulmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeni müjdeyi verdi. Bakan Kurum, ikinci el konutlar için de kampanya düzenleneceğini açıkladı. Orta gelirliye konut kampanyası için soruları yanıtlayan Bakan Kurum, vatandaşların ihtiyaçları ve taleplerine göre her türlü çalışmayı yapabileceklerinin altını çizdi. Gelir durumu da kıstas alınacak burada. Bu gelir limitlerinin altında kalacak vatandaşlarımız başvuru yapabilecek. Bu gelir limitleri daha belli olmadı.
Kurum "Yeni Evim projesindeki vade oranları yeni konutlar için. 2. el konutları vatandaşlarımızın alabilmesi için de çalışmalar yapacağız. Tüm dünyada sosyal konut anlayışı rafa kaldırılmışken biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.
Orta Gelirliye Konut Kampanyasının vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştığını belirten Kurum, "Sosyal konutta olduğu gibi orta gelirli vatandaşlarımız için de 81 ilde hem yeni konut yapımını hem arzını arttıracak hem de vatandaşlarımızın uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmasına imkan sağlayacak bu kampanyayı yürüteceğiz. Bu süreçte fiyat artışına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Gerek yüklenicilerimizin bu projeye yüzde 5 katkılarıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın ilk 3 yılda vatandaşın daha rahat ödeyebilmesine imkan sağlamak adına ortaya koyduğumuz desteklerle birlikte 81 ilde tüm firmaların dahil olduğu bir kampanyayı yürütüyoruz. Ankara'da İstanbul'da İzmir'de yaşayan gerek memur kardeşlerimiz gerek orta gelirli kardeşlerimiz bu kampanyadan rahatlıkla ev sahibi olabilecekler. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nda bu adımlarımızı atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bu vade oranlarının ilk ev yani yeni konutlar için olduğu bilgisini veren Kurum, şunları kaydetti:
"Vatandaşımızın bir taraftan konut almasını sağlayacak diğer taraftan da konut arzını artıracak bir kampanya. Bunun akabinde de ikinci el konutlarla ilgili vatandaşlarımızın alabilmelerine imkan sağlayacak çalışmaları yapacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığıyla birlikte Mortgage Kredisi olmasını istiyoruz. Açıkçası bunu devamlı hale getirmek istiyoruz. İlk etapta 100 bin konutla başlayacağız akabinde vatandaşın talebi doğrultusunda çalışmalar yapacağız. Tüm dünyada sosyal konut, sosyal devlet anlayışı rafa kaldırılmışken biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde her alanda vatandaşımızla beraber olduk, olmaya da devam edeceğiz. Vatandaşımız müsterih olsun. Onların ihtiyaçları, talepleri neyse o alanda olduk, olmaya da devam edeceğiz."
Yeni Evim Konut Finansman Programı Kampanyası'nın detayları açıklandı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kampanya kapsamında kredi için Türkiye 3 bölge olarak ele alındı ve buna göre kredi tutarları belirlendi.
Sıfır konutlara yönelik olarak Yeni Evim Kampanyası geçtiğimiz günlerde duyuruldu. 15 yıl vade, 2 milyon lira krediye kadar faiz yüzde 0,69, 2-4 milyon lira arası yüzde 0,79, 4-5 milyon lira arasına ise 0,99 oranlarla ev sahibi olunacak. Bunun yanında Hazine desteği olarak ilk 3 yıl taksitler daha az ödenecek. Bu kampanyadan hiç konutu olmayan kişiler faydalanacak.
1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerden Konut almak isteyen vatandaşların son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak. 3. Bölgedeki illerde ikamet şartı aranmayacak.
İşte 'Yeni Evim Projesi'nde merak edilen o detaylar:
Sıfır konutlar olacak
Kişinin üzerinde konut olmayacak
1 yıl ikamet şartı bulunuyor
Son bir yılda konut aldığı ilde konut satmamış olacak
Peşinat yüzde 10
Ev 5 yıl satılamayacak
15 yıl vade olacak
Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek
Konut kredisinde faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayacak
15 yıl vade ile 5 milyon TL'ye kadar kredi
Süreç 16 Ocak'ta kurulacak web sitesinden takip edilecek
İlk etapta 100 bin aile sadece birkaç ayda ev sahibi yapılacak