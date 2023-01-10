Orta gelirliye 2. El konut kampanyası düşük faizli kredi müjdesi! Orta gelir konut kredisi faizi ne kadar, şartları nelerdir, ödeme planı nasıl?

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni Evim Kampanyası'nın duyurulmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeni müjdeyi verdi. Bakan Kurum, ikinci el konutlar için de kampanya düzenleneceğini açıkladı. Orta gelirliye konut kampanyası için soruları yanıtlayan Bakan Kurum, vatandaşların ihtiyaçları ve taleplerine göre her türlü çalışmayı yapabileceklerinin altını çizdi. Gelir durumu da kıstas alınacak burada. Bu gelir limitlerinin altında kalacak vatandaşlarımız başvuru yapabilecek. Bu gelir limitleri daha belli olmadı.

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASININ KAPSAMI GENİŞLEYEBİLİR

"2. EL KONUTLAR İÇİN ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"

Kurum "Yeni Evim projesindeki vade oranları yeni konutlar için. 2. el konutları vatandaşlarımızın alabilmesi için de çalışmalar yapacağız. Tüm dünyada sosyal konut anlayışı rafa kaldırılmışken biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Orta Gelirliye Konut Kampanyasının vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştığını belirten Kurum, "Sosyal konutta olduğu gibi orta gelirli vatandaşlarımız için de 81 ilde hem yeni konut yapımını hem arzını arttıracak hem de vatandaşlarımızın uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmasına imkan sağlayacak bu kampanyayı yürüteceğiz. Bu süreçte fiyat artışına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Gerek yüklenicilerimizin bu projeye yüzde 5 katkılarıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın ilk 3 yılda vatandaşın daha rahat ödeyebilmesine imkan sağlamak adına ortaya koyduğumuz desteklerle birlikte 81 ilde tüm firmaların dahil olduğu bir kampanyayı yürütüyoruz. Ankara'da İstanbul'da İzmir'de yaşayan gerek memur kardeşlerimiz gerek orta gelirli kardeşlerimiz bu kampanyadan rahatlıkla ev sahibi olabilecekler. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nda bu adımlarımızı atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.