Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Haberleri Yer Kırıkkale: Yolcu otobüsünde ele geçirildi! 23 kilo 794 gram...
Giriş Tarihi: 3.4.2024 14:42

Yer Kırıkkale: Yolcu otobüsünde ele geçirildi! 23 kilo 794 gram...

Kırıkkale’de jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği ile yapılan aramada, 23 kilo 794 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli ise tutuklandı.

İHA
Yer Kırıkkale: Yolcu otobüsünde ele geçirildi! 23 kilo 794 gram...
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince, Tokat'tan Ankara istikametine seyreden yolcu otobüsü, Balışeyh ilçesindeki uygulama noktasında durduruldu. Narkotik köpeği ile otobüsün bagajında arama yapan ekipler, 23 kilo 794 gram skunk ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Kırıkkale: Yolcu otobüsünde ele geçirildi! 23 kilo 794 gram...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA