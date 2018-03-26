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ve bulamayınca çaldı

'da bir bakkala giren iki şüpheliden K. (21), polis tarafından çaldığı i yerken yakalandı. Bakkala ve çalmak için girip, bulamayınca gofretleri alan diğer şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

DHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 11:59
Sigara ve para bulamayınca gofret çaldı

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki bakkalda meydana geldi. K. ve yanında arkadaşıyla birlikte bakkalın önüne geldi. İddiaya göre Nedim K., elinde bıçakla iş yerinin önünde bekleyip etrafı gözetlerken, arkadaşı da kepenk kilidini kırıp içeri girdi. İçeride ve bulamayan şüpheliler, leri alıp uzaklaştı.

Bu sırada durumu fark eden çevredekiler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, bakkalın yakınındaki sokakta Nedim K.'yi çaldıkları gofretleri yerken yakaladı. Gözaltına alınan Nedim K. sorgulanmak üzere 'ne götürülürken, polis kaçan diğer şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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Sigara ve para bulamayınca gofret çaldı
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