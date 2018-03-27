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'ta otlamaya çıkan ya düştü

'ın Aydıncık ilçesinde otlarken zeminle aynı seviyede olan samanlığın sına çıkan , çatının çökmesi sonucu samanlığa düştü.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 11:54
Yozgat'ta otlamaya çıkan inek çatıya düştü

Otlarken ya çıktığının bile farkına varmayan ineği gören vatandaşlar, önlemini samanlığa yatak sererek aldı. Otlayan ineğin çatıya çıktığını gören vatandaşlar hemen ineğin yanına koştu. Kiremitlerin arasında sıkışıp kalan ineğin her hareketinde çatıdaki yarık büyüdü. Samanlığın sahibi tehlikeyi sezerek ineğin yumuşak düşmesi için samanlığa yatak serdi. Kısa süre sonra ineğin ağırlığını kaldıramayan çatı çöktü. ise bu düşüşten yatak sayesinde zarar görmedi.

Geçirdiği tehlikenin ardından inek ise bahçede daha güvenli bir yerde hiçbir şey olmamış gibi otlamaya devam etti.

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Yozgat'ta otlamaya çıkan inek çatıya düştü
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