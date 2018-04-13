KOMEK İstihdama katkı sağlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri'nden (ASEM) mezunu olan kursiyerlere atölyelerinde iş imkânı sunarak istihdama katkı sağlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, KOMEK'in yeni Büyükşehir yasasıyla ilçelerde de her geçen gün güçlenerek büyüdüğünü belirterek, Konya genelinde 568 bin kursiyerin KOMEK'lerden mezun olduğunu kaydetti. Kursların yanı sıra kurulan atölyelerde fabrika gibi üretim yapıldığını kaydeden Akyürek, aynı zamanda KOMEK ve ASEM kursiyerlerinin ürünlerinin onlar adına satış merkezlerinde satılarak bütçelerine katkı sağlandığını dile getirdi. Akyürek, KOMEK ve ASEM'lerde mefruşat, giyim ve makine nakışı kurslarından mezun olan kursiyerlerin atölyelerde çalıştığını belirtti.

ÜÇ ATÖLYEDE ÜRETİM YAPILIYOR

Akyürek, "2015 yılında Saman Pazarı Mefruşat Atölyesi, 2016 yılında ise Büyük Sinan Giyim ve Makine Nakışı Atölyesi hizmet vermeye başladı. Yoğun talebin olduğu atölyelerde en az 2 dönem kurslara devam eden kursiyerlerimiz faydalanabiliyor. Şu an aktif olarak çalışan 3 atölyede kursiyerler İŞKUR destekli üretim yapıyor. Atölyelere gelemeyen ev hanımları ise atölyelerden sipariş alarak evlerinde üretim yapıyor. Atölyelerimizde Türkiye geneli siparişler alınıyor. Seri üretimin yanı sıra özel tasarım ve fason çalışmalar yapılıyor. Yine mefruşat, nakış ve giyim atölyelerinin yanı sıra halı, kilim ve seramik atölyeleri de KOMEK kursiyerlerine hizmet veriyor. Atölyelerde üretilen ürünlerin satışı, web sitesi aracılığıyla yurt içine ve yurt dışına yapılıyor" dedi. Atölyelerde hastanelerin çarşafları, ameliyat önlükleri, doktor hemşire önlükleri, fabrikaların tek kullanımlık steril önlük ve boneleri, özel okulların üniforma ve çantaları, çeyiz ürünleri, mefruşat, giyim ve nakışa dair her şey üretiliyor. Kursiyerlerin aile bütçelerine katkı sağlamasının yanında Konya'nın ekonomisine ve istihdamına da katkı sağlanıyor.