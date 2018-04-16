Şehrim 2023 Otobüsü Konya’da

Şehrim 2023 otobüsü Konya'ya geldi. 16-19 Nisan tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilecek Şehrim 2023 projesi ile ilgili olarak AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Kültür Park'ta basın açıklamasında bulunarak proje hakkında bilgi verdi. Şehrim 2023 projesinin Konya'nın geldiği nokta ve gelecek hedefleri adına çok önemli bir çalışma olduğunu ifade eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Genel Merkezimiz Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nın şehirleri dolaşan Şehrim 2023 otobüsü şehrimize geldi. Pazartesi Kültür Park'ta, Salı Mevlana Meydanı'nda, Çarşamba günü Selçuk Üniversitesi Kampüsümüzde, son gün olan Perşembe günü de tekrar Kültür Park'ta Konyalılarla buluşacak. Perşembe günü ayrıca Genel Başkan Yardımcımız, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanımız da Konyamıza teşrif edecekler ve bir çalıştay gerçekleştireceğiz. AK Parti iktidarlarının 17, yerel yönetimlerimizin ise 15. yılında çevrenin, şehrin ve kültürün nereden nereye taşındığı, bundan sonrası için 2023 hedeflerimize de bir yol haritası belirlemesi adına Şehrim 2023 otobüsü şehirlerimizi dolaşıyor. 4 gün boyunca gerçekleştireceğimiz çalışmalar neticesinde şehrimizin bulunduğu nokta ve gelecek hedeflerimiz ile ilgili bir yol haritası ortaya çıkaracağız." dedi.

"HER KESİMDEN KATKI BEKLİYORUZ"

Şehrim 2023 projesini 2023'e doğru yol alan ülkemizde Konyamızın da marka bir şehir olma yolundaki gücüne güç katacak bir çalışma olarak gördüklerini ifade eden Başkan Angı, "Bu şehir hepimizin. Önemli bir mirası devraldık. Bizden sonrakilere kültürü, tarihi ve çevre şartlarıyla daha yaşanabilir bir şehir bırakabilmek için çalışıyoruz. Bu anlamda bu proje Genel Merkezimizin ve Çevre Şehir ve Kültür'den sorumlu İl Başkan yardımcımız ile ekibinin yoğun çalışmasıyla hazırlandı. Bu çalışma şehrimiz için çok büyük önem taşıyor. Şehrimiz insanının bu çalışmalara sahip çıkmasını, şehir adına söyleyecek sözü olan herkesin bu çalışmamıza katkı sağlamasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.



"ŞEHİRLERİMİZİ 2023'E GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE HAZIRLAMALIYIZ"

Çevre, şehir ve kültürün ayrı ayrı çok önemli başlıklar olduğuna değinen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, "Şehrim 2023 projesi tüm illerimizde devam ediyor. Bu hafta da Genel Merkezimiz bu projeyi Konya'da devam ettiriyor. Çevre, Şehir ve Kültür olanında şehrimizde bugüne kadar önemli çalışmalara imza atıldı. İçinde bulunduğumuz Kültür Park ve çevresi 13-14 yıl önce dikenli tellerle çevrili bir alandı. Şu anda çok farklı bir çehreye büründü. Şehrimizin her yerinde bu değişimi ve gelişimi izliyoruz. Fakat şimdi yeni bir dönem başlıyor. 2019'da Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte Türkiye daha iddialı bir döneme girmiş olacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ülkemiz 2023'de dünyada lider bir ülke hedefini koydu. Şehirlerimizin de buna adapte olması, buna göre projelerin üretilmesi ve şehirlerimizin de 2023'e güçlü bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Bu noktada eksiklerin tamamlanması ve daha iyiye nasıl gidilebileceğinin tespit edilmesi büyük önem arz ediyor. Şehrim 2023 projesi de 2023 yılının şehirlerinin ortaya çıkarılması için halkın görüşünü almayı hedefliyor. Halkımızın bu çalışmaya katılımlarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.