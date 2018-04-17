Meram Gümüştepe’ye seyir terası ve kır kahvesi yapılıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ağaçlandırma ve düzenleme çalışmaları devam eden Meram Gümüştepe Mesire Alanında incelemelerde bulundu. Meram Tavusbaba Ormanlık Alanında güzel bir çalışma yürütüldüğünü, öncelikle Büyükşehir bünyesinde bulunan Tavusbaba KAFEM'in hizmete girdiğini hatırlatan Başkan Akyürek, Meram Gümüştepe'de de bir seyir terası ve kır kahvesini faaliyetini hayata geçirme çalışması yürüttüklerini dile getirdi. Proje çerçevesinde Gümüştepe'ye giden yol üzerine çok sayıda kameriye, piknik alanı, yürüyüş yolu, otopark ve sosyal alanlar oluşturulduğunu ifade eden Başkan Akyürek, proje tamamlandığında Konya'nın en güzel göründüğü yer olan Gümüştepe'de vatandaşların şehrin görsel açıdan çok güzel bir alanında farklı bir görüntüye kavuşabileceklerini vurguladı. İkinci etabında teleferik istasyonunun da yer alacağı projenin ilk etabı olan Meram Son Durak Yeraltı Otoparkı ve Gümüştepe Kırkahvesinin yılsonunda bitirilmesi hedefleniyor.



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