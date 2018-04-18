Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Konya Bölge Haberleri > “Altınbaşak” Tarım Şehirleri Yarışması Ödülleri veriliyor

“Altınbaşak” Şehirleri Yarışması Ödülleri veriliyor

’nin öncülüğünde kurulmakta olan Uluslararası Şehirleri Birliği tarafından düzenlenen “Altınbaşak” Tarım Şehirleri Yarışmasında dereceye giren projelerin ödülleri Perşembe günü düzenlenecek programla verilecek.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 12:31
“Altınbaşak” Tarım Şehirleri Yarışması Ödülleri veriliyor

öncülüğünde kurulmakta olan Uluslararası Şehirleri Birliği tarafından düzenlenen "Altınbaşak" Tarım Şehirleri Yarışmasının düzenleniyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı , Konya'nın gelişiminde tarımın çok önemli bir rolü olduğunu belirterek, dünyadaki önemli tarım şehirleriyle kurulan temaslar sonucunda bir birliğin kurulmasının, hem teknoloji alışverişi açısından hem deneyim ve bilgi kültürü aktarımı açısından çok faydalı olacağının ortaya çıktığını söyledi.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'nin kuruluş amaçları doğrultusunda bu yıl birincisi düzenlenen yarışma ile tarımsal alanda sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen proje ve uygulamaların ödüllendirileceğini kaydeden Başkan Akyürek, yarışmaya katılan projelerde tarımsal hayatın canlandırılması, tarımsal altyapının iyileştirilmesi, tarıma dayalı ekonominin güçlendirilmesi ve tarımsal kimliğin korunması gibi amaçlar arandığını; uygulanan projelerin ve örnek uygulamaların tanıtılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

ÖDÜL TÖRENİ 19 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ

"Altınbaşak" başlığını taşıyan yarışmaya "Türkiye'de Tarımın Enleri" ve "En İyi Proje"ler başlığında Büyükşehir Belediyelerince uygulanmış veya uygulanmakta olan 28 projenin katıldığını vurgulayan Başkan Akyürek, jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren 19 Büyükşehirin projelerine ödüllerinin Perşembe günü saat 09.30'de Bayır Diamond Otel'de düzenlenecek programla verileceğini ifade etti.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'nin kurucu üyeleri başta Konya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere; , , , , Gaziantep, İstanbul, , , , , ve . Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen Uluslararası Tarım Şehirleri Toplantısı'na katılarak sonuç bildirgesine imza atan Azerbaycan, Afganistan, Bosna Hersek, Filistin, Irak, Kenya, Sudan, Tacikistan ve Ukrayna'dan şehirler de birliğe üye olacaklarını taahhüt etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
“Altınbaşak” Tarım Şehirleri Yarışması Ödülleri veriliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN