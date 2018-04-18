“Altınbaşak” Tarım Şehirleri Yarışması Ödülleri veriliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulmakta olan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği tarafından düzenlenen "Altınbaşak" Tarım Şehirleri Yarışmasının ödül töreni düzenleniyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya'nın gelişiminde tarımın çok önemli bir rolü olduğunu belirterek, dünyadaki önemli tarım şehirleriyle kurulan temaslar sonucunda bir birliğin kurulmasının, hem teknoloji alışverişi açısından hem deneyim ve bilgi kültürü aktarımı açısından çok faydalı olacağının ortaya çıktığını söyledi.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'nin kuruluş amaçları doğrultusunda bu yıl birincisi düzenlenen yarışma ile tarımsal alanda sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen proje ve uygulamaların ödüllendirileceğini kaydeden Başkan Akyürek, yarışmaya katılan projelerde tarımsal hayatın canlandırılması, tarımsal altyapının iyileştirilmesi, tarıma dayalı ekonominin güçlendirilmesi ve tarımsal kimliğin korunması gibi amaçlar arandığını; uygulanan projelerin ve örnek uygulamaların tanıtılmasının hedeflendiğini dile getirdi.



ÖDÜL TÖRENİ 19 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ

"Altınbaşak" başlığını taşıyan yarışmaya "Türkiye'de Tarımın Enleri" ve "En İyi Proje"ler başlığında Büyükşehir Belediyelerince uygulanmış veya uygulanmakta olan 28 projenin katıldığını vurgulayan Başkan Akyürek, jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren 19 Büyükşehirin projelerine ödüllerinin 19 Nisan Perşembe günü saat 09.30'de Bayır Diamond Otel'de düzenlenecek programla verileceğini ifade etti.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'nin kurucu üyeleri başta Konya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere; Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen Uluslararası Tarım Şehirleri Toplantısı'na katılarak sonuç bildirgesine imza atan Azerbaycan, Afganistan, Bosna Hersek, Filistin, Irak, Kenya, Sudan, Tacikistan ve Ukrayna'dan şehirler de birliğe üye olacaklarını taahhüt etti.

