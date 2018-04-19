533 milyon TL’lik yatırım Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçeye 4 yılda toplam 533 milyon 260 bin TL’lik yatırım yapıldığını belirtti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Akşehir Belediyesi, Konya Belediyeler Birliği işbirliği ile yatırım değerlendirme, istişare, mevzuat bilgilendirme ve motivasyon toplantısı programı gerçekleştirdi. Afyonkarahisar'daki programda, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya tarafından 2014 - 2018 yılları arasında gerçekleştirilen yatırımlar, hizmetler ve yapılacak yatırımlarla ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Başkan Akkaya sunumunda 4 yıldır Akşehir'de gerçekleştirilen Akşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve bakanlıkların yatırım ve hizmetleri ile değerlendirme yaparken sokak sağlıklaştırma çalışmaları, kültür ve turizm faaliyetleri, sosyal belediyecilik, ilçe genelinde yapılan tarihi eserlerin restorasyonu, kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları, yol çalışmaları, çevre düzenlemeleri, imar ve şehircilik çalışmaları, yeni park alanları ve mevcut parklara yapılan yenilemeler, eğitime ve spora verilen katkılar, temizlik çalışmaları, engelli vatandaşlara yönelik yapılan hizmet ve yatırımlar, ailelere ve hanımlara yönelik yapılan hizmetler, yeni yapılan pazar yeri, Dudu Kadın Çarşısı, Meydan Projesi, Fidanlık alanına yapılacak olan Selçuklu Parkı ve mesire alanı, Nasreddin Hoca Mizah Köyü Projesi gibi birçok konuda katılımcılara sinevizyon eşliğinde önemli bilgiler aktardı. Akkaya, 2014 -2018'de Akşehir Belediyesi'nin 59 milyon 150 bin TL, Büyükşehir Belediyesi'nin 84 milyon TL, Bakanlıkların ise 390 milyon 110 bin TL'lik Akşehir'de yatırım ve hizmet yaptığını söyledi.